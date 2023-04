Dada la actual crisis de seguridad que está enfrentando Chile, con un alza en delitos que hasta ahora no se habían visto, Patricia Maldonado quiso contar su experiencia en torno al violento asalto del que fue víctima hace unos años.

El trágico testimonio lo desclasificó a través de su programa de Youtube Las Indomables, donde entregó detalles inéditos sobre la situación que enfrentó.

"La delincuencia desatada que tenemos hoy día es impresionante. Secuestro, extorsión, pegarle diez puñaladas a alguien eso no lo habíamos visto", partió contando la ex figura de Mega, en uno de los recientes capítulos.

¿Qué le pasó a Paty Maldonado?

Lo cierto es que el incidente no lo vivió precisamente en Chile, pero sí advirtió que identificó un patrón similar a lo que se está registrando en el país.

Así expuso que "hay cosas que son muy de afuera. Por ejemplo yo fui asaltada en Brasil. Yo fui a un hotel maravilloso, de repente salgo y viene un tipo con una toalla, aquí debajo, pero como estaba la playa ahí mismo qué me iba a preocupar".

"Iba con una gargantilla muy linda yo. ¿Y sabes lo que hace el tipo? Me pega un combo. Yo pensé que el tipo se había confundido, porque me lo pegó tan bien el combo que me botó de raja al suelo. Me lo pegó en la cara", contó.

Acto seguido, "caigo al suelo y el tipo me pesca de aquí (cuello). Yo dije 'me va a matar, porque me confundió'. A mí me habían regalado una gargantilla preciosa de oro. Claro, no me di cuenta".

"Me salvaron unos argentinos que estaban en la puerta del hotel. Me recogen y el tipo arranca. En la esquina hay una moto y parten con el chofer", explicó sobre el incidente.

Antes de cerrar, Maldonado expuso que "ese actuar era de Brasil, pero hoy lo tenemos en Chile. Está de moda. Nadie dice que en Chile no existía la delincuencia, yo puedo contar miles de historias, pero antes era otra cosa".