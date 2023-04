Cuando parecía que nadie le daba importancia al tema, el programa Sígueme y Te Sigo puso en pauta el hecho de que Fernando Solabarrieta está completamente desaparecido de la televisión. Y Mauricio Israel dio ciertas luces sobre lo que habría ocurrido con el periodista, además de entregar detalles sobre la trastienda de su salida de ESPN.

¿Qué pasó con Fernando Solabarrieta?

"Recordemos que él estuvo trabajando en TVN, salió en un momento determinado porque habría llegado en un estado que no correspondía a trabajar, a hacer el bloque deportivo", partió resaltando Israel.

Y continuó: "luego estuvo trabajando en ESPN y en la Radio Bío Bío, hasta que el año pasado fue a animar un evento y a la vuelta volcó el auto, y eso le costó que lo suspendieran de ESPN los últimos dos meses y al final le cortaron el contrato".

El gran hermetismo que rodea el actual estado de Fernando Solabarrieta, ha dado pie para que se generen especulaciones en el marco del círculo cercano del esposo de Ivette Vergara.

Mauricio entonces explicó que "se especulan dos cosas, uno sobre la situación matrimonial que estaría atravesando con Ivette. Y también se especula que Fernando estaría recibiendo tratamiento en este minuto, en qué circunstancias, dónde, cómo, cuándo y con quién, no lo sé".

Según lanzó el mismo Israel, este tratamiento tendría que ver con tratar la adicción al alcohol, ya que ha tenido varios episodios relacionados al exceso de trago, como el episodio en que un vehículo a su nombre apareció volcado en la Ruta 5 Norte, a la altura de Quebradilla, el pasado 17 de septiembre.

"La razón por la cual sale del trabajo de ESPN es porque él había tenido algunas llegadas tarde o no llegadas a trabajar, y eso está relacionado con ciertas adicciones", puntualizó Israel.

"A nadie lo echan por tomarse un mes sabático", continuó Mauricio, "porque cuando tú te tomas un mes sabático lo conversas con la empresa. Pero a él lo suspendieron de pantalla, porque le dijeron 'ésta es la última', y después no le renovaron el contrato".

Consultado por su le constaba que fue despedido, Israel fue tajante al decir que "sí. Lo mismo que Felipe Bianchi (...) A él le respetaron el contrato hasta el final. Pero cuando fue el accidente, que después se supo que se había arrancado, a él lo sacan de pantalla y después de que lo sacan, sale en la salida".

"Yo no estoy contando cosas que él no haya contado. Pero era un tema que se comentaba. No te olvides que en una oportunidad lo bajaron de un avión en Puerto Natales por lo mismo. Así que espero que se esté haciendo un tratamiento. Espero que se esté recuperando", puntualizó.