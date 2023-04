Mauricio Israel ha tenido altos y bajos en su retorno a la televisión, pero ahora fue prácticamente humillado en vivo y en directo por una televidente que se contactó por teléfono con el programa Sígueme y Te Sigo, de TV+.

¿Cómo humillaron a Mauricio Israel en Sígueme y Te Sigo?

La situación se generó cuando en el panel comentaban la particular participación de Cristián Castro en un reciente show de la banda argentina Miranda!, donde el cantante terminó prácticamente en puros calzoncillos sobre el escenario.

El conductor del espacio televisivo, Francisco Kaminski, abrió el teléfono para recibir opiniones de quienes a esa hora veían el programa este lunes. En un momento, recibió el llamado de una mujer que entregó su percepción sobre lo que pasó con Castro, pero luego el mismo Kaminski la motivó a entregar su opinión sobre Mauricio Israel.

"No, no me gusta", respondió categórica la mujer. Y ya que le habían dado el pase, la mujer clavó aún más el puñal: "Habla con tanta propiedad, de respeto, de valores y cosas, no".

Para entonces, Kaminski ya se paseaba con un bidón de bencina por la pradera incendiada y lanzó: "se cree el dueño de la verdad. Anda discutirle algo, se enoja".

"No, además, ¿con qué moral viene a criticar algo él? ¿Qué margen de valores tiene? No, chao, deberían sacarlo de ahí", recalcó la televidente.

Y antes de cerrar el contacto, la mujer dejó claro que "es el punto negro que tienen en el programa, si no estuviera, sería fantástico".