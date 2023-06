Si bien Daniela Aránguiz perpetró todos los ataques posibles para recuperar a Jorge Valdivia, pero las agresivas arremetidas no dieron resultados. Por eso, la ex chica Mekano volvió a los brazos de Luis Mateucci.

Es que ya hubo un intento de “cariñosa” amistad. Se les vio juntos en fiestas, en los conciertos de Romeo Santos y compartiendo cafés. Pero todo se vio frustrado por la obsesión de Daniela con el Mago.

De hecho, Mateucci le comentó a LUN que “está pendiente todo el día de su ex, se cree todavía su mujer, entonces no puede andar conmigo. Lo está esperando y yo me cansé”.

Así, todo se vino abajo, porque en el fondo “el problema es que no da vuelta nunca la página”.

Daniela Aránguiz lo intenta de nuevo con Luis Mateucci

Tras el ultimátum de Jorge Valdivia, en que dejó por el suelo a Daniela, ella se resignó a la que el matrimonio no tiene vuelta. Y este fin de semana se le vio de vuelta en compañía con Mateucci.

Ella quería que sus andanzas quedaran expuestas públicamente, porque se mostró en redes sociales con el galán. Andaban en un casino capitalino y en un momento ella le pide: “Dame plata pa’ jugar”.

Eso para luego indicar que en ese momento la acompañaba “uno de mis mejores amigos”.

Daniela Aránguiz le pide fichas a Luis Mateucci en el casino Monticello.

Explicaciones

Este lunes, la ex chica Mekano tuvo que dar explicaciones ante sus compañeros de Zona de Estrellas. Así contó que su encuentro con Mateucci se registró en una fiesta en el Black Bar, ubicado en el casino Monticello.

“Lo que pasa es que yo tenía una invitación a donde el Dani, Daniel Greve, que es nuestro amigo. Me invitó al restorán de él. Y Luis es muy amigo mío… Como que ya… Estamos como amigos”, explicó.

“¿Quedó en la friendzone?”, le consultó Velasco. Y Aránguiz aseguró que “sí. Somos amigos, me llevo súper bien con él. Me apaña para jugar en el casino. Fuimos con un grupo de amigos. O sea, no estábamos los dos solos” .

Al mismo tiempo, Daniela aclaró que “me devolví a mi casa”, especificando que no pasó la noche en el hotel del casino.

“De verdad que Luis me cae súper bien. Yo creo que cuando con la gente t lleva súper bien como amigo es súper bonito llevarse bien así como amigos. Yo soy una mujer soltera, me gusta entretenerme. Que me apañen en el casino, que me den ficha” , aseguró.

Aparte, Aránguiz dejó claro que “yo veré con quien pincho y con quien no pincho. Y cuando quiero hacerlo o no, público”.