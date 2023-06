Daniela Aránguiz salió con dientes y garras a reaccionar ante la supuesta solicitud de divorcio que le habría hecho a Jorge Valdivia, por falta de liquidez para su vida diaria.

La polémica se suscitó tras las declaraciones de Sergio Rojas en el programa de Instagram Que Te Lo Digo.

“Es multimega hipermillonaria, pero no tiene efectivo porque ella es dueña de casas, mansiones, propiedades, pero no tiene liquidez, es más, amigos me han contado que cuando ellas le han solicitado que por favor le paguen la comida rápida, no tiene liquidez”, dijo Rojas en ese momento.

Ahora Aránguiz reaccionó a través de la ventana de visibilidad que tiene con su participación en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina.

Qué dijo Daniela Aránguiz sobre los rumores de divorcio de Jorge Valdivia

Las burlas hacia Rojas partieron a través de las historias de Cecilia Gutiérrez, donde la periodista le entregó un billete de mil pesos a Aránguiz.

“Traje una luquita para aportar con tu crisis económica”, le comentaba la reportera a la ex del Mago.

“No tienes para pagar la comida, pero te compras cartera nueva”, fue otro de los comentarios en ese mismo clip.

Pero cuando le dieron la oportunidad en pantalla, Daniela disparó con todo contra el ex Me Late: “Hay momentos buenos y momentos malos en la vida, no hay que burlarse si alguien tiene más o menos. Quiero decirte Sergio que gano mucho más que tú, aquí no más” .