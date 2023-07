Carolina de Moras se subió al carro del programa de De Tú a Tú y tuvo una serie de inéditas confesiones. Entre ellas, esa en la que estuvo al borde de la muerte.

En diálogo con Martín Cárcamo, la animadora se refirió a distintos aspectos de su carrera en televisión, pero como todo los invitados del espacio también abordó su vida personal.

Fue así que dio con un trágico recuerdo de infancia que expuso en pantalla, ante la mirada atenta del animador.

¿Qué le pasó a Carola de Moras cuando era una niña?

Al momento de la experiencia, vivía en Osorno y contaba apenas 8 años de existencia. Entonces, se levantó de su cama, fue al baño y se vio en un espejo.

“Me vi y estaba entera con sangre. Me corría por todas partes. Trataba de respirar, inhalaba aire y cuando lo botaba, botaba sangre” , recordó.

Cuando la llevaron a atenderse en urgencias médicas, vino la sorpresa: le diagnosticaron un tumor en el pulmón. Sin embargo, no podían encontrarlo con las radiografías,

La dramática situación continuó: “A esas alturas necesitaba respirador porque tenía los pulmones colapsados, estuve en coma”.

“Me despedí de mis papás y de mis hermanos. Yo pensaba que me iba a morir”, explicó.

Así fue que terminó revelando que se trataba de la experiencia que ya ha abordado antes en múltiples ocasiones. Cuando el doctor decidió abrirle las costillas para limpiar sus pulmones, se encontró con un palito de uva de un centímetro que se le había enquistado en el pulmón.

¿La explicación?

“Me debo haber comido una uva con el palito alguna vez cuando chica, me atoré. Ingresó a los bronquios, ingresó al pulmón, y, como el cuerpo humano es muy inteligente, se empezó a enquistar” , explicó Carola.

Lo que “terminó como un melón de piel protegiéndome de ese cuerpo extraño. Al final me sacaron el pulmón y me cerraron”.

Desde entonces que vive con un pulmón, aprendiendo a vivir con él, sin mayores restricciones.

“Mis papás me obligaron a hacer deportes, no me encerraron en una bola de cristal. Fueron muy inteligentes al respecto”, puntualizó.