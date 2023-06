Uno de los más grandes y emotivos films de Pixar del último tiempo llegó esta semana a la cartelera de los cines de Chile y Latinoamérica: Elementos.

Una historia tan emocionante, como romántica y entretenida. La película presenta un impresionante trabajo de animación, que incluso llegó a sacar a los animadores de la compañía de su zona de confort.

Pero sin duda, algo que nadie se podrá sacar de la cabeza después de ver la película es Steal The Show, la canción principal de la entrega, interpretada por el artista Lauv .

El tema de por sí es agradable de escuchar en sus sonidos de cálido pop, pero además es tremendamente pegajosa sobre todo por su aparición estelar en un momento crucial de la película.

Escucha Steal The Show, de Lauv para Elementos

Cómo se creó la canción principal de lo nuevo de Pixar

En la conferencia de prensa de Elementos, a la que tuvo acceso BolaVip Chile, Lauv contó cómo se inspiró para desarrollar la composición de Steal the Show.

Todo partió cuando “vi uno de los primeros storyboards (…) Me identifiqué. Soy un gran amante, y realmente empaticé con el aspecto amoroso de la película” .

“Pude ver versiones tempranas de la escena y quería crear esta canción que entregase la sensación de que alguien llega a tu vida y cambia todo para ti. Es como que cambiase totalmente la forma en que te ves a ti mismo y la dirección de tu vida. Ese era el objetivo de la canción”, añadió el músico.

Por qué reclutar a Lauv

Por su lado, el director Peter Sohn contó que escogió a Lauv para crear el tema principal de su película, “por su habilidad para capturar estos sentimientos realmente sinceros sobre el amor” .

“Había una canción que no podía sacar de nuestro hogar. Y era algo que pasaba con toda nuestra familia simplemente: I Like Me Better. Y se suma esta energía de estar en una ciudad y enamorarse por primera vez. Existe esa energía real de la novedad que realmente nos entusiasmó a todos cuando comenzamos, al traer a Lauv a nuestro mundo”.

“Luego, al mostrarle esos primeros storyborads, recuerdo a Lauv conectándose con muchas partes de la película, especialmente en torno a esta relación entre el Fuego y el Agua. Y me conmovió muchísimo que te conectaras”.

Tras el primer encuentro, Lauv tuvo que partir a cumplir con una de sus giras. Durante ese tiempo logró concebir Steal The Show.

Sohn recuerda “haber recibido esto de vuelta, y sentir la película en su ADN. Es decir, la historia de Ember y Wade en el ADN de la canción. Y me quedé impresionado. No podía creer que capturara la totalidad de esa expresión sobre estas dos cosas imposibles de juntar, y que se unen por primera vez” .

Todo “de una manera en que el sentimiento se mantiene vivo y que se siente que es amor puro . Esto es tan nuevo. Fue súper emocionante, y fue un tremendo regalo el que Lauv nos había dado”.

Elementos se puede ver en cines de Chile y Latinoamérica desde este 22 de junio.