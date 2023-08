La fuerte lluvia que comenzó a caer en Santiago con el atardecer, no fue impedimento para el fervor que los fanáticos y fanáticas demostraron en su llegada al Movistar Arena para presenciar el segundo de los diez conciertos que Luis Miguel ofrecerá en Chile.

De todos modos, esta parte del Tour 2023 ha traído alguna complicación al Sol de México, quien ha debido lidiar con un fuerte estado gripal que lo ha tenido bastante a la deriva donde incluso, tuvo que recibir asistencia médica en la noche del día lunes.

Por tal razón, al comenzar su show se le vio incómodo y parecía el karaoke más caro de la historia para sus fans quienes desde luego, le perdonaron todo y a ratos se escuchaba más la voz del respetable que la del propio Micky, quien se veía incómodo y tosía constantemente llevándose el antebrazo a su boca.

Pese a eso, siendo las 21:04 horas el astro de la música salió a escena y con “Será que no me amas”, “Amor, amor, amor” y “Suave” arrancó su show prolongado por cien minutos exactos.

A medida que avanzaba su presentación, como en el fútbol, el artista sacando a relucir sus años de experiencia, se fue sintiendo cada vez mejor en el escenario y si bien le costaba llegar a los agudos – algo no muy característico en él – además de la modificación en la escala de notas, ya Luismi pasó a controlar la situación y no compartía tanto el micrófono con su público y terminó cautivando a todos los presentes.

“No me puedes dejar así”, “Palabra de Honor” y “La Incondicional”, fueron las últimas baladas que interpretó, para luego con “Te Propongo esta noche” y cerrar con el bloque de antiguas canciones bailables como “Ahora te puedes marchar”, “La Chica del Bikini Azul”, “Isabel” y “Cuando calienta el sol”, cerró su presentación, quizás no con las luces de otras jornadas, pero es Luis Miguel y como tal se le debe respetar y admirar.

Nota aparte, el cariz distinto con el que afronta sus show. Ya no se ve al artista molesto con temas de audio o mostrando apatía con sus músicos, no. Ahora tras su canción de despedida, el cantante no se fue de escena de manera inmediata, como que no quería salir del espacio y hasta tomaba entre sus manos el dron que se paseaba por el recinto. Junto a los cracks de los instrumentos, todos abrazados, Luis Miguel incluído hicieron la referencia para agradecer el cariño de quienes vieron y vivieron este instante de música y recuerdos. A los 53 años, Luis Miguel es otro, sin duda.

¿Cuántos recitales ofrecerá Luis Miguel durante su Tour 2023 en Chile?

En un hecho prácticamente histórico, el artista ofrecerá diez conciertos de su Tour 2023, los días 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de agosto, más el 4, 5 y 6 de septiembre, todos en el Movistar Arena a las 21 horas.

¿Cuántas veces ha venido Luis Miguel al Festival de Viña del Mar?

Desde temprana edad y apenas se supo que un niño mexicano la estaba rompiendo en la música, los países pusieron sus ojos en él y Chile no fue la excepción.

A sus casi 15 años, Luismi vino por primera vez al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el año 1985. Su calidad y fama era tan potente, que se repitió el plato al año siguiente, en 1986.

Tras eso, 1990 y 1994 fueron los años en que el intérprete de “Palabra de Honor” retornó a la Quinta Vergara. Sin embargo, tuvieron que pasar 18 años para volver a presenciar al mexicano en el escenario más importante del continente, en el 2012.