Pamela Díaz aclara caso joyas robadas de Manuel Neira: "No eran para mí, eran para su amante"

Pamela Díaz estaba tranquiliza en su mundo de internet, con el exitoso programa de Youtube, Sin Editar. Pero bastó una invitación a la televisión para que dejara la grande, al recordar el caso de las joyas robadas de Manuel Neira.

La Fiera fue la invitada al episodio de este jueves del programa de TVN, Hoy se Habla, allí Yamila Reyna le detonó el recuerdo de la polémica. Todo por una imprecisión.

“Ya te casaste con joyas robadas”, le espetó en un momento la ex del Mono Sánchez a Díaz. Entonces, la morena sacó las garras para aclarar la situación.

Qué aclaró Pamela Díaz sobre las joyas robadas de Manuel Neira

“Pero si no eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo?” , le respondió ipso facto Pamela a Yamila.

Pero Reyna insistió: “Porque las choreó para vos, pero vos no sabías de dónde venían”.

Ni tonta ni perezosa, Díaz no podía quedar como la villana de la películas, entonces aclaró que “ni siquiera eran para mí, eran para su amante” .

Entonces, María Elena Dressel intervino atónita: “Espérate. ¿Tú esas joyas las pillaste sin querer?”.

“Que yo no hablara antes, es otra cosa (…) Si yo esas joyas no las recibí nunca. Casi me fui presa por el tema” , lamentó.

Pamela Díaz y Manuel Neira protagonizaron un matrimonio televisado, con alta cobertura mediática y cientos de invitados. Pero el amor no es para siempre. La relación terminó tras la siempre recordada polémica por joyas robadas que habría recibido Díaz.

El caso quedó expuesto cuando TVN emitió una entrevista en la que Díaz supuestamente utilizó un conjunto de joyas que fueron reconocidas en pantalla por un ciudadano coreano. La sorpresa fue grande.

Entonces, se supo que Manuel Neira las habría comprado sin conocer la procedencia de los artículos.