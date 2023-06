Cuando parecía que el entuerto estaba saldado, un nuevo enfrentamiento tuvo lugar en Gran Hermano Chile. Es que Skarleth Labra llegó al punto de que no está para perdonarle nada a Jennifer Galvarini.

La ex de Pailita se las dejó bien claras a la Pincoya sin Glamour, la vez anterior. Pero la oriunda de Chiloé volvió a alimentar la llama del conflicto.

La noche del lunes, Skarleth de recalcó a Jennifer que “Te he aguantado caleta de cosas, algunas que ni siquiera me debería aguantar, las he tomado a risa”.

“¿Y después tú me haces eso? No es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste”, le cuestionó.

A la otra ni le importó. Después andaba pelándola con el resto de los compañeros de encierro, planteando que “si ella no lo supera, es su problema”, en referencia al cantante urbano.

El conflicto entre Skarleth y Jennifer sigue en Gran Hermano

Tras restarle importancia a las emociones de Skarleth, Jennifer acudió hasta ella para criticarle el hecho de que si le molestaron tanto sus comentarios, por qué no se lo dijo a la cara.

“¿Yo andar conversando con la gente sobre lo que pasó entre nosotras dos? Si gente se me acerca y me pregunta ‘Skarleth, tranquila, ¿cómo estás?’… No tengo por qué contarle mi vida” , puntualizó Labra, demostrando su madurez para lidiar con el tema.

Galvarini siguió presionando. Mientras que Skarleth volvió a reclamarle que “tú deberías pensar las cosas malas que haces”.

Entonces, Jennifer se defendió presionando una vez más en la herida: “Si tú tienes un drama con este cristiano, ese no es mi problema. Y te voy a decir otra cosa. A mí me caes la raja, tú lo sabes. Pero no te deberías molestar” .

“Si te caigo la raja, no deberías hablar así de mí con otra persona”, zanjó el tema Skarleth.