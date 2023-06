Lucas Crespo tuvo un profundo desahogo en El Confesionario de Gran Hermano Chile, al dedicarle un sentido mensaje a su madre. El reconocido tiktoker terminó entre lágrimas al hablar de la mujer que le dio la vida.

Tras ingresar al espacio privado de La Casa, Crespo dio cuenta de una reflexión que se estaba guardando a propósito de muchas experiencias contadas por sus compañeros.

“Quería saber, si se puede nomás. Por lo general, voto cosas… No sé. No me siento cómodo hablándolo a La Casa y quería saber si podía tirarlo para ustedes”, consultó.

Y ante la aprobación del Gran Hermano, Lucas se lanzó con todo.

¿Qué mensaje le envió Lucas Crespo de Gran Hermano a su mamá?

“Ojalá lo esté viendo mi familia, mi vieja. Estoy medio emocionado un poco porque… Estaba en tiempo libre y me pude dar cuenta de un par de cosas, de cómo la gente siempre decía desde que llegamos: ‘mi mamá cocinaba esto así’, ‘mi mamá me enseñó a hacer esto asá’, ‘cuando fui con mi mamá a x lugar’.

“La mamá se repetía mucho en las conversaciones y empecé a pensar en cómo uno no le toma el peso al valor de la crianza. Al esfuerzo que las mamás hacen por uno.

“En mi caso personal mi vieja me tuvo a los 17 años. Y a los 23, la edad que tengo yo, ella tenía dos, tres pegas para pagarme el colegio. La comida, los pañales. Y yo pienso estando acá cuántas veces mi vieja me priorizó a mí y cuántas veces le agradecí a ella lo que me dio.

“Me emociona un carajo, no sé por qué me emociona un carajo si nunca me faltó una mier** a mí, pero me emociona. Me da pena. Yo soy un hue** muy poco emocional, muy frío”.

“Creo que uno por lo general, mis compañeros lo mismo, valoran mucho a su mamá y muchas veces uno no les agradece lo suficiente.

“Y yo me cag* de vergüenza decírselo a mi mamá en la cara, no sé por qué. Yo siempre le digo que no me la habría podido como ella en mi put* vida. Ella, a la edad que tengo, me estaba sacando adelante y yo estoy quejándome que estoy en un reality porque no hay mucha comida.

“Quería decirle, no creo que lo vea porque no sabe que estoy acá, pero que la quiero un kilo y le agradezco mucho todo lo que me dio. Yo sé que la he cag*** mucho, pero que estoy orgulloso de lo que yo soy hoy en día, porque en gran parte es por ella.

“Yo nunca en mi put* vida le he agradecido nada. Y ahora entrando a La Casa, que uno tiene más tiempo para pensar y ver que dentro de todo, soy de los que se siente más cómodo acá. Yo creo que es por todos los esfuerzos y cómo me educó ella.