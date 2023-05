Vanesa Borghi confirmó este domingo el fallecimiento de su hija, cuando contaba apenas 6 meses de gestación. Los funerales de la pequeña se realizaron la mañana de este lunes.

La dolorosa información fue dada a conocer por la misma presentadora de televisión, con un sensible mensaje publicado a través de su Instagram.

El texto, titulado “Te Amamos Clara”, llegó acompañado por aun video que mostraba a Borghi durante su embarazo e imágenes de la ecografía.

Las palabras de Venta Borghi

“ Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza” , admite en una primera instancia.

Luego sus palabras indican: “Fueron los 6 meses más lindos de mi vida y gracias a vos me di cuenta que existe un amor sin límites, más allá de todo lo imaginable”.

“Las horas que pasamos abrazadas fueron preciosas y junto a tu papi creemos que fue un pequeño momento de paz en medio del caos”.

“Dicen que viniste a enseñarme algo, aún espero esa respuesta y de alguna manera la exijo, porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado”, añadió la también modelo transandina.

En el mensaje, Vanesa además asegura que “cambiaste nuestra vida, de una manera más linda, más dulce, más amable. Llegaste a unirnos, a fundirnos en el amor infinito. Ya no somos los mismos”.

“En situaciones cómo esta es difícil entender miles de cosas, solo que se que de a poco tendremos que rearmarnos, pero no sé como”, recalcó.

Todo finalizaba con un “Descansa en paz Clara Garces Borghi 🙏👼❤️ (te extrañamos gordita)”.

Vanesa Borghi anuncia el fallecimiento de su hija.(Foto: Instagram)

Un angelito

En tanto, en la misma publicación de Vanesa, su pareja, el ingeniero Carlos Garcés, dejó un comentario de apoyo mutuo.

“Nos diste los 6 meses más lindos de nuestras vidas, ya sabremos por qué viniste por tan poco, pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre”, indicó Garcés.

A eso se sumó otras publicaciones en sus historias:

Los funerales

En tanto, la mañana de este lunes, Vanesa Borghi compartió imágenes de la carroza y los funerales de la pequeña Clara.

“Tantas preguntas…”, escribió la modelo en una de las imágenes que compartió.

