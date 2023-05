Dua Lipa sorprendió al mundo y a sus fanáticos al presentar oficialmente este viernes a su novio en el Festival de Cine de Cannes. La cantante llegó muy arreglada y coqueta a la alfombra roja del evento del brazo del director Romain Gavras.

La artista de 27 años se dejó ver muy acaramelada con su novio francés, de 41 años, mientras posaban para las cámaras en lo que fue su primera aparición pública juntos.

La pareja se mostró de muy buen humor para la proyección de Omar La Fraise (The King Of Algiers), momento en que se les vio riendo juntos mientras se tomaban de la mano.

La manifestación definitiva de la confirmación del vínculo amoroso entre ambos fue una publicación de Dua Lipa en Instagram.

“Anoche en Cannes con mi amorcito” , escribió la cantante, al mismo que compartió una colección de imágenes del momento que se vivió durante la última jornada.

Dua Lipa presenta oficialmente a su novio (Foto: Instagram)

Quién es Romain Gavras

Romain es un director de cine francés nacido en París, el 4 de julio de 1981, perteneciente a una familia de figuras de la música y el cine. Es hijo de Costa-Gavras y hermano de Alexandre Gavras y Julie Gavras.

Pero más que en el cine, el hombre es conocido en el mundo de la música, dirigiendo múltiples videos para reconocidos artistas. Sus trabajos se caracterizan por un tono más bien oscuro, aunque siempre llenos de energía.

Encabezó los videos de M.I.A. Bad Girls y Born Free. También hizo el de No Church in the Wild para Kanye West y el material audiovisual para la canción Gosh, de Jamie xx. Además creó el de Stress para Justice, dúo electrónico para el que también comandó el documental A Cross the Universe.

Aparte de esta última película mencionada, sus más recientes y alabados largometrajes han sido Notre jour viendra (2010) y Le Monde est à toi (2018). Pero su batatazo definitivo en el mundo del cine fue con Athena (2022), película que lo llevó a alcanzar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

En tanto, en 1995, co fundó el colectivo cinematográfico Kourtrajmé, junto a Kim Chapiron y Toumani Sangaré.

Dua Lipa y su historial juntos

Dua Lipa fue vinculada en primer lugar con Gavras en febrero pasado, cuando ambos se fueron juntos de una fiesta en Londres, de acuerdo con lo recogido por Entertainment Tonight.

Luego se vio a la pareja tomados de la mano en la Semana de la Moda de París ese mismo mes.

Posteriormente, en marzo, fuentes afirmaron que la pareja había estado “conociéndose en silencio durante meses”, esto después de la ruptura de la cantante con Anwar Hadid.

Uno de sus cercanos comentó a The Sun que “Dua y Romain se han estado conociendo en silencio durante varios meses”.

“Han estado disfrutando de pasar tiempo juntos. La pareja conoció los círculos cercanos del otro durante el período festivo y tienen mucho en común”, dijo además.

Así mismo, tales declaraciones se complementaron indicando que “Dua sabe lo importante que es encontrar a alguien que entienda su industria. Ella siente que Romain lo entiende totalmente. Ambos son personas realmente creativas”.