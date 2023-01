Universidad Católica se prepara a toda máquina para tener un buen inicio en el Campeonato Nacional 2023 y también en la Copa Sudamericana y Copa Chile. Los Cruzados tendrán los tres frentes como objetivos para este año

Por eso es que Ariel Holan está probando distintos esquemas tras los refuerzos que llegaron y uno de ellos regresó a San Carlos de Apoquindo, como es Alexander Aravena.

El delantero tuvo su paso por Ñublense luego de su préstamo en 2022 y ahora quiere ir con todo por quedarse con un puesto en la ofensiva, asegurando que se siente cómodo tras retornar a su casa.

"Me tocó salir, creo que fue la mejor decisión que pude tomar en este momento. Pero me toca llegar de nuevo a mi casa, me siento muy cómodo, el plantel me recibió muy bien y eso me hace tener confianza en mí mismo y el grupo. Tengo muchas ganas para la temporada que viene y con la mejor disposición", dijo en el sitio web de Cruzados.

El delantero quiere ir con todo en la UC en este 2023 | Foto: Cruzados

En esa línea, le preguntaron también por las diversas ubicaciones que ha entrenado en esta pretemporada y cuáles son las sensaciones.

"Bien, cómodo. He entrenado en posiciones nuevas para mí, pero que tengo que asimilar. Donde quieran ocuparme, yo tengo que estar disponible. Lo más importante en ese sentido es jugar y aportar con lo que más pueda: mi juego, goles y en lo grupal. Más que nada, quiero acomodarme y agarrar ritmo", cerró.