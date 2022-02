El ex UC marca su primer gol en el profesionalismo y recuerda a varios jugadores del elenco precordilerano que lo aconsejaron en varias oportunidades.

Alexander Aravena no olvida su paso por la Universidad Católica y da a conocer a los referentes del club que lo aconsejaban

Alexander Aravena está llamado a ser una de las grandes promesas del fútbol chileno. El actual delantero de Ñublense tuvo que emigrar de Universidad Católica en busca de minutos y fue en el elenco de Chillán que tuvo un debut soñado: marcó en la victoria por 2-1 ante Audax Italiano.

El ex mundialista Sub 17 de la Rojita aprovechó un gran centro de Jovany Campusano y cabezeó de gran manera para dejar sin chance al arquero audino Joaquín Muñoz.

Fue el propio jugador quien conversó tras su buena actuación con AS Chile, donde recordó su paso por el elenco precordillerano.

"En mi familia están súper contentos, la mayoría de ellos me decían que la mejor decisión era salir a jugar. Por cómo había pasado el campeonato anterior en la Católica y no poder sumar minutos", partió diciendo Aravena.

"Había varios buenos referentes: Luciano Aued, Buonanotte, "Pipe" Gutiérrez, me ayudaban y apoyaban mucho. También Juanito Leiva. Me aconsejan, me decían que estuviera tranquilo y que es un proceso difícil que ellos también pasaron", añadió el Monito.

"Me ha dado mucha confianza desde que llegué, también a mis compañeros. Y es muy directo para decir las cosas, algo que es importante. Da libertad para que cada uno haga lo que sabe y es cercano al jugador", concluyó sobre Jaime García, entrenador del cuadro chillanejo.