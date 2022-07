Ariel Holan atendió los medios de comunicación luego que Universidad Católica cayera como local ante Sao Paulo por la primera llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco cruzado terminó con superioridad numérica en el campo tras las tres expulsiones en la visita.

El técnico la UC comenzó detallando las sensaciones de enfrentar a un rival como el que dirige Rogerio Ceni y destacó sus virtudes hasta antes del penal cometido por Daniel González.

"La primera sensación es que jugamos contra un equipo durísimo, contra un ejército con mucho poder de fuego, que tiene excelentes individualidades y un juego de equipo muy sólido, con futbolistas en puestos clave de mucha jerarquía. Ante eso empezamos el primer tiempo con un penal que, hasta ahí, la más clara había sido de nosotros con un desborde de Cimbi (Cuevas)", sostuvo el DT.

"Nos costaba asociar, jugábamos directo hacia los delanteros, pero fue mérito de Sao Paulo que ejerció presión en líneas cortas. Nos costó entrar con pelota dominada a campo rival. Pero en ese cuarto, hasta el penal, jugamos bien. Hasta el final del primer tiempo tuvimos jugadas desgraciadas. Los tiros al arco de ellos fueron goles y nos fuimos al entretiempo con la sensación que habíamos sido superados y que nos convirtieron muy fácil", agregó Holan.

La UC cayó como local ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana | Foto: Agencia UNO

En cuanto a la actitud mostrada por su equipo en el complemento, donde destacó que a pesar del resultado adverso, sus jugadores lograron mantenerse concentrados y comprometidos. Además, de lo que vino tras las expusiones del rival.

"Nos recompusimos en el segundo, empezamos muy bien, nos pusimos más a tiro en el juego y vino todo lo que vino, ahí cambió totalmente el juego. Lo que más rescato es que en un partido tan raro mantuvimos la estabilidad emocional", argumento el entrenador.

"De haber hecho el tercero capaz que pasaba un milagro por cómo fue el trámite. El partido se desvirtuó mientras Sao Paulo perdió jugadores y estuvimos cerca de hacer una remontada histórica. El balance es ese, deja muchas conclusiones, es un rival incómodo para nuestro proceso en este momento, de mucha jerarquía", añadió.

En cuanto al error de Mauricio Isla en el segundo gol, precisó que. "no fue un error conceptual, enganchó perfecto para adentro y se resbaló por el campo de juego. Eso no pasa en campo impecable. La jugada era lógica, no quiso enganchar a Calleri, quería salir jugando y se resbaló".

La UC terminó jugando con 11 jugadores y la visita con 8 por las expulsiones | Foto: Agencia UNO

En cuanto al trabajo de cada semana, Holan fue claro en señalar que está entregándole a sus jugadores lo más óptima para precisamente medirse ante elencos de este poder de juego y puso como ejemplo la campaña a su mando en la Copa Libertadores del año 2020.

"Estamos en un proceso donde mi responsabilidad es tratar de darle a los futbolistas lo mejor y eso requiere tiempo para enfrentar a rivales así. Si recuerdan la Libertadores del 2020 nos costó muchísimo y ganamos luego de local a Gremio e Inter y en Gremio pudimos al menos empatar".

Eso sí, confesó que serán un equipo competitivo. "Confío en el trabajo, en mis jugadores, en que con trabajo estarán cada vez mejor. Me voy con saldos de todo tipo, a favor, otros no tanto y con muchas tareas para corregir. Lo que sí no tengo duda es que seremos un equipo muy competitivo", manifestó.

"Vamos a necesitar un tiempo para ver eso. A nivel local no será largo, tenemos muy buen plantel y un equipo que será muy duro para todos, pero internacionalmente necesitamos mucho más para competir de igual a igual”, expresó el trasandino.

Mauricio Isla tuvo un infortunio que le costó a la UC el segundo gol de la visita | Foto: Agencia UNO

Por último, fue consultado en si realizará cambios pensando en el duelo del domingo ante Coquimbo Unido por el torneo y así ir por la hazaña a Brasil. Además, sostuvo que la prioridad la tiene el Campeonato Nacional y la Copa Chile.

"Las únicas piezas que podemos guardar son las que pueden correr un riesgo tras un partido duro como el de hoy. Son 72 horas de recuperación, no voy a arriesgar a ningún jugador que no esté seguro con él y con el cuerpo médico que no corremos riesgos. Para mí la prioridad es el Campeonato Nacional y la Copa Chile, éste es un espacio de crecimiento individual y colectivo", cerró.