Ariel Holan ya piensa en la primera formación del Campeonato Nacional 2023, donde no entraría Franco Di Santo -flamante refuerzo cruzado- y el entrenador de los cruzados explicó el por qué.

Universidad Católica se prepara para arrancar el Campeonato Nacional 2023 de la mejor manera, cuando este domingo tenga que desplazarse hacia la ciudad de Viña del Mar para enfrentar a Everton en un duelo que promete.

Los cruzados tuvieron un buen Mercado de Pases y reforzaron piezas claves, situación que los tiene con el ánimo a tope para recuperar el cetro de campeón que Colo Colo les arrebató en la última temporada.

Eso sí, para el debut frente a los viñamarinos, Ariel Holan no contará con la presencia del ex Chelsea, Franco Di Santo, quien sigue con trabajos físicos y no será ni siquiera una alternativa el domingo.

Así lo explicó el DT en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, en donde aseguró que “Franco Di Santo venía de entrenar muy bien, pero con poco trabajo con el balón. Decidimos retrasar su proceso de preparación para no correr el riesgo, por la lesión que tuvo. Está entrando en ritmo, se puede complementar con Fernando Zampedri”.

Bajo el mismo concepto táctico, el estratega cruzado aporta diciendo que “Hoy las alineaciones son muy flexibles. No puedo cometer el error de poner a futbolistas en posiciones que no se sientan cómodos. Tenemos que ser un equipo con la convicción de pensar en el arco rival”, dijo.

Este domingo al mediodía Universidad Católica tendrá su prueba de fuego para ver en qué posición está en el fútbol chileno; si recupera la gloria del tetracampeonato o si deberá luchar para volver a ponerse la corona.