Universidad Católica enfrentó el compromiso de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile ante Universidad de Chile y el partido empezó inmeditamente con polémica. El cuadro cruzado se puso en ventaja con un penal convertido por Fernando Zampedri a los 2 minutos de Felipe Seymour tras un tiro de esquina desde un tiro de esquina en el sector derecho.

Sin embargo, todo aquello se vio empañado, ya que luego de la anotación del delantero cruzado, el portero Martín Parra se vio afectado por la explosión de tres fuegos de artificio que obligó al juez del compromiso a suspender el partido.

Este lamentable episodio fue condenado por parte de Juan Tagle y también por el entrenador Ariel Holan. Eso sí, una de las preguntas fue apuntada a si en la UC hay temor que la llave quede para la U tras lo ocurrido.

"No estoy para de acuerdo con lo que dices. Para mí hay un problema mucho más grande que tiene el fútbol chileno y no soy chileno, vengo a trabajar, estoy muy agradecido y vivo muy contento en Chile", expresó Holan.

"Pero me siento con la autoridad en algunos temas, con el corazón opinar, así vamos por mal camino. Creo que el peor precedente que se puede presentar es que algunos pocos delincuentes puedan tener la decisión de jugar al fútbol o no, o el azar", agregó.

El portero se vio afectado por lanzamientos de fuegos artificiales | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el entrenador cree que es algo que se escapa de las manos y destacó que es una labor que conlleva tiempo y que no es posible que por culpa de unos pocos decidan.

"Yo no hablaré de todos los episodios de violencia que se viven en el fútbol o en las canchas. Ustedes lo saben mejor que yo, hay clubes en regiones que no aceptan que vayan a jugar, directamente ¿o no conoces eso? Hay clubes y no nombraré porque no es mi función, pero hay clubes que no quieren aceptar, intendentes, que no aceptan que ese club vaya a jugar", explicó Holan.

"Uno, hay clubes en regiones que no aceptan que vayan a jugar. Dos, delincuentes que pueden lastimar a un ser humano, que no importa qué camiseta tiene. Hoy le tocó lamentablemente a Martín (Parra) y ojalá esté bien, pero después le puede tocar al Chapa (Fuenzalida), le puede tocar a (Mauricio) Isla, a Ronnie (Fernández) o le puede tocar a (Leonardo) Gil o cualquier chico de Colo Colo o de cualquier club", añadió.

"¿Y nosotros vamos a avalar en el escritorio que esos delincuentes tengan la llave del fútbol? Entonces hay mucha tarea acá y hacer desde los distintos estamentos de las autoridades", justificó en este tema.

Además, el estratega cruzado señaló que el tema de la violencia es algo que está afectando al continente y que para él tienen un factor clave.

"Por otra parte te voy a decir, que esta violencia no es solo patrimonio del fútbol, la región está viviendo violencia en Sudamérica y está incentivada por discursos violentos de todas las partes", manifestó.

"Entonces como en política no puede usar ni a la derecha, ni a la izquierda y ni al centro, se acusan mutuamente y terminan, en el fútbol no se puede acusar una camiseta o a una afición porque esta no es la mayoría de la gente que va a un espéctaculo y que por ejemplo tienen la ilusión de ver a su equipo campeón o verlo pasar de fase", expresó Holan.

El técnico repudió lo ocurrido en Valparaíso | Foto: Agencia UNO

Por aquello, es que el el DT condena tajamente cualquier acto violento y sobre todo en el fútbol.

"Hay que tener mucho cuidado con la reflexión y mi primera reflexión es condenar absolutamente cualquier hecho de violencia en la sociedad y particularmente en el deporte que más amamos que es el fútbol. Que no sea una cuestión de azar que hoy le tocó a Martín (Parra) y mañana le pueda toca al otro", proclamó.

"En segundo lugar, condenar a cualquier institución por el hecho de decir 'no, acá el estadio no le presto porque vienes con tu gente. Entonces ¿cuál es el techo o el límite de esto?", dijo.

Finalmente, el técnico de la UC asegura que el partido se debería terminar en cancha y que las sanciones se deben tomar fuera de ella.

"Por otra parte, es un criterio que se aplica por lo general en la Conmebol y en la FIFA. Los partidos se ganan y se pierden en la cancha, en el escritorio hay que tomar sanciones y ver previo a eso cómo aceitamos los mecanismos en redención. Eso por lo menos es mi opinión e insisto, y el titular: "Absolutamente condenable lo que ha ocurrido" y no puede volver a ocurrir, no solamente con Martín, sino que con ningún otro futbolista", cerró.