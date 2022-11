Universidad Católica está en plena conformación del plantel para la temporada 2023, más aún cuando se asegura que tendría todo cerrado para incorporar a su primer refuerzo.

En esa línea, es que la UC no quiere perder más tiempo y por eso que intenterá la 'repesca' de Alexander Aravena, quien fue el goleador de Ñublense en este 2022 y que partió a préstamo desde el cuadro cruzado a comienzos de año.

"Universidad Católica quiere utilizar la opción de "repesca" con Alexander Aravena. Ñublense hará uso de la opción de compra, pero la dirigencia de Los Cruzados quiere al jugador para la siguiente temporada, no así con el caso de Bruno Barticciotto", aseguró en su cuenta de Twitter el periodista Nicolás Ramírez de ESPN.

La UC haría uso de la repesca para tenerlo de cara al 2023 | Foto: Agencia UNO

Recordemos que hace unos días, el mismo atacante reveló lo que podría ser futuro. Eso sí, reconoció que aún no está al tanto de su situación, solo afirmó que tomará la mejor decisión.

"No he tenido conversación con el profe (Ariel Holan), pero la Copa Libertadores es una motivación muy grande y con el año tremendo que hicimos. Como dije, no hay nada claro aún y espero tomar la mejor decisión. Espero que me pueda servir como aprendizaje y experiencia", aseguró.