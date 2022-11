Alexander Aravena fue el máximo goleador de Ñublense en el Campeonato Nacional 2022. El delantero marcó 11 goles a lo largo del torneo luego de arribar a comienzos de año a préstamo desde Universidad Católica.

Debido a su gran rendimiento, el atacante dialogó con Todos Somos Técnicos y fue consultado sobre su futuro, ya que podría volver a los estudiantiles y reforzar la delantera cruzada de cara al 2023.

"La verdad que no está claro eso todavía, pero espero tomar la mejor decisión", sostuvo Aravena.

En cuanto si ha tenido conversación con Ariel Holan sobre un posible retorno a la UC y lo que se le viene al cuadro de Chillán el próximo año, la cual disputarán por primera vez la Copa Libertadores, para el 'Monito' aquello es una motivación.

"No he tenido conversación con el profe (Ariel Holan), pero la Copa Libertadores es una motivación muy grande y con el año tremendo que hicimos. Como dije, no hay nada claro aún y espero tomar la mejor decisión. Espero que me pueda servir como aprendizaje y experiencia", sostuvo.

El delantero se refirió a su futuro | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, también se refirió a lo que significó salir desde La Franja a comienzos de temporada y cómo se tomó aquello.

"Fue un momento difícil, ya que desde muy pequeño estoy en el club y le tengo mucho cariño. Momento complicado, pensé que se me pudieron dar mejor las cosas, pero no fue así. Vine con la mejor disposición a Ñublense y demostrar lo que no pude hacer en Católica, así que por ese lado fue una buena opción", cerró.