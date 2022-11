Franco Díaz es una de los nombres que estaría en carpeta de la Universidad Católica para la temporada 2023, según lo averiguado con Bolavip Chile hace unos días, el argentino podría arribar a la precordillera para reforzar al equipo de Ariel Holan.

Durante este miércoles, el mismo trasandino se refirió a este supuesto interés de la UC por parte y entregó sus sensaciones con respecto a aquello.

"La verdad con mucho orgullo, porque a uno siempre lo pone contento que los equipos grandes piensen en uno para un futuro. La verdad que siempre es bueno jugar una copa internacional, asi que eso es muy positivo", dijo a Los Tenores de ADN.

"Sensaciones buenas, lindas. Como dije, que un grande de otro país se interese en mí de verdad que me llene de orgullo, porque tanto sacrificio y esfuerzo que hice hoy está dando sus frutos", agregó.

Además, le consultado sobre si conversó con Lucas Pratto, quien tuvo un paso por el club y fue campeón. "No me comentó nada por el hecho que cuando empezaron los rumores ya estábamos de vacaciones, entonces no llegué a hablar, pero sí me gustaría hablar con él que conoce el club y todo", explicó.

El volante se refirió a este posible interés por parte de la UC | Foto: Getty Images

Finalmente, entregó su referencia sobre Ariel Holan y lo que podría entregarle para crecer como futbolista.

"La verdad que eso me da más ganas, porque es un gran entrenador. Hizo un gran trabajo en Independiente, entonces eso me va a ayudar y potenciará como jugador", cerró.