El ex futbolista destacó el salto del jugador cruzado en su gol de cabeza ante los serenenses.

Borghi impresionado con el salto de Clemente Montes: "Me hizo acordar a un gol que hizo Pelé en el 70 a Italia"

Clemente Montes fue titular en Universidad Católica ante Deportes La Serena y además marcó un gol muy poco visto en nuestro país. El atacante cruzado anotó el primer tanto a través de un golpe de cabeza, en el cual y según la gráfica hecha por TNT Sports en la transmisión, se elevó 2,7 metros.

Claudio Borghi, en el programa Todos Somos Técnicos, comentó lo que fue esta jugada y quedó impresionado con lo realizado por el canterano cruzado. Incluso, lo comparó con un gol que convirtió el mismo Pelé en la Copa del Mundo de 1970 a Italia.

"Voy a hacer un elogio que para mí es difícil. Hace muchos años que no veo un gol de cabeza como el que hizo Montes y lo que sí hay que destacar, porque me dicen 'buen salto'. Sí, pero el pibe no tomó carrera, saltó teniendo los dos pies en el suelo", dijo.

"El despegue que tuvo, potencia pura. Yo nunca lo hago porque sé que ustedes tiene un chat donde comentan. Yo jamás escribo viendo un partido o una jugada, pero se me ocurrió y dije 'qué salto que pegó este pibe'. Y acá lo voy a agrandar ¿Saben a quién me hizo acordar? Me hizo acordar a un gol que hizo Pelé en el '70 a Italia", cerró.

La UC superó el pasado sábado a Deportes La Serena por 2-0 en el Estadio La Portada y que tuvo como consecuencia alcanzar a Colo Colo en el liderato del Campeonato Nacional.