Universidad Católica saltará al terreno de juego en búsqueda de la hazaña en Brasil, cuando este jueves enfrenten a Sao Paulo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el conjunto dirigido por Ariel Holan llega con dos piezas fundamentales menos: Mauricio Isla y Luciano Aued.

Los Cruzados deberán dar vuelta un 4-2 en contra que los dejó con un pie afuera tras el partido en San Carlos de Apoquindo, pero algunos hinchas siguen manteniendo la fe.

Cristián Basaure, panelista del programa Redgol En La Clave, analizó las diferentes posibilidades que tiene el elenco precordillerano y tuvo palabras para los cambios que prepara Holan para afrontar este trascendental encuentro.

"No me parece mal la posibilidad de doble nueve con Valencia y Zampedri. Está bueno modificar cuando no encuentras la llave. Es difícil, pero hay que pelearlo y jugarlo, eso leo desde la posible formación. Quiere tener la pelota y disputar la mitad de la cancha", aseguró el ex defensor central.

El Huaso Isla es una de las grandes bajas de la UC | Foto: Agencia Uno

"Puede pasar de todo. Nunca regalo un partido o la posibilidad de una clasificación antes de jugarlo, porque el fútbol es impredecible. Muchas veces tiene lógica, el equipo más poderoso y con más jerarquía le gana al que tiene una menor planilla, pero también, y hay muchos casos, lo colectivo, el empuje y lo motivacional hace lograr hazañas", añadió.

"Está difícil el escenario, hay que ser realistas, pero tiene 90 minutos por delante y tiene un partido para competir. Si bien hay una diferencia en contra, ojalá pueda hacer un buen partido y competir. La clasificación es compleja, pero hay que jugar el partido", cerró Basaure.