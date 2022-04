Universidad Católica consiguió el triunfo sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores. El cuadro cruzado se impuso por dos a uno en el marcador gracias a las anotaciones de Marcelino Núñez y Fernando Zampedri, que le permitieron al club precordillerano sumar sus primeros tres puntos de la competencia.

Cristián Paulucci atendió a los medios de comunicación tras el partido donde conversó de varios temas, en la cual uno de ellos fue frenar rápidamente los comentarios e informaciones que se estaban dando en su contra con los malos resultados que había conseguido en las últimas jornadas.

“Nunca dije que no llegaba el mensaje, no pongas palabras en mi boca que no son. Yo nunca mando al equipo para atrás. A veces nos pasa porque el equipo rival también juega, pero en nuestra esencia no está replegarnos”.

Pero eso no fue lo único, porque también aprovechó la instancia para ser autocrítico. “La autocrítica siempre está. No estábamos acostumbrados a la mala racha porque es un equipo ganador. Estoy muy contento. Fue un partido parejo, pero que ahora nos significó un gran triunfo”.

Otro de los puntos a considerar fue la polémica del penal que se le sancionó a favor de los cruzados. “No he visto por televisión el penal. Estas cosas pasan. La otra vez le cometieron un penal a Zampedri y nadie me preguntó”.

Además, el entrenador agregó que Saavedra fue un pilar fundamental en los campeonatos que ganó el equipo. A veces hay compañeros que vemos mejor. Pusimos a Gutiérrez ante la U y lo ha hecho bien”.

En esta misma línea el estratega contempló señalando que “Tenemos que recuperar a Saavedra, porque como entrenador quiero que todos estén bien. Por el momento que estamos viviendo, no podíamos esperar lujos. Había que ganar y estamos muy contentos. Fue terrible desde lo físico”.