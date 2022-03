Las dos derrotas consecutivas de la Universidad Católica en el campeonato nacional ante Palestino y Cobresal, han hecho que los Cruzados enciendan sus alarmas debido a estas caídas, a las cuales el actual tetracampeón no estaba acostumbrado.

Este tema fue tocado en esta jornada por el entrenador de la UC, Cristian Paulucci, quien se refirió a este nuevo escenario, al cual no le había tocado afrontar desde que tomó el cargo de entrenador en el club.

“No me había pasado y generalmente a la Católica no le pasa habitualmente perder seguido, pero en realidad es parte de este juego, es parte del futbol, uno no se pone contento por que pierde, al contrario, se amarga, se frustra pero después uno busca las soluciones”, partió indicando Paulucci.

A pesar de las dos derrotas seguidas, el estratega del conjunto de San Carlos de Apoquindo se muestra tranquilo, ya que el ambiente en el plantel se mantiene sereno a pesar de esta situación y en donde confían revertir esta mala racha.

“Lo importante es que cuando un plantel está bien, está bien anímicamente, no hay conflictos, todo fluye como fluía el año pasado desde que llegamos, así que eso me da y nos da la tranquilidad como equipo de que debemos corregir cosas”, afirmó el DT.

Finalmente, Paulucci comentó que estas dos derrotas no deberían ser magnificadas y fue claro en que el equipo no debe volver a cometer los errores que ha mostrado en los últimos encuentros para retomar su victoriosa senda.

“Es cuestión de tiempo, no hicimos tan bien las cosas como ya lo relaté, pero tampoco fueron pésimas porque nos quedamos con lo malo. Tenemos que corregir cosas defensivas, no cometer penales como los estamos cometiendo y afinar detalles y ser ofensivos como lo venimos siendo desde que tomamos el equipo. Estoy seguro de que estos futbolistas y este plantel nos va a seguir dando alegrías”, cerró.