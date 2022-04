Cristian Paulucci se mostró cabizbajo tras la derrota de la UC: "Me preocupa la situación en la que estamos de no levantar cabeza"

Universidad Católica atraviesa hoy en día uno de sus peores momentos en los últimos años, ya que el conjunto Cruzado en esta jornada sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional a manos de Huachipato y se complica en la tabla de posiciones.

Tras finalizar el encuentro, el estratega del conjunto de La Franja Cristian Paulucci habló en conferencia de prensa con los medios de comunicación y dio sus reflexiones sobre lo que le dejo el encuentro ante los Acereros.

"Hasta la expulsión teníamos el partido totalmente controlado, en el primer tiempo Huachipato se replegó, manejábamos el balón, ellos salían de contra. Sentíamos que lo podíamos ganar hasta la expulsión, transformó todo lo que pasó en otro partido. No venimos bien, nuestro funcionamiento no es el mejor. Cuando uno pierde parece que todo se hace mal y no es así” inició expresando Paulucci.

Debido a su segunda derrota consecutiva, el director técnico de los Cruzados fue consultado sobre su continuidad a cargo del plantel, la cual se ha puesto en duda por el rendimiento que muestra el equipo y Paulucci indicó que eso queda en manos de los dirigentes.

"Eso siempre está en evaluación. Los dirigentes, directores y gerentes deportivos siempre evalúan el trabajo de todos. Por supuesto me preocupa la situación en la que estamos de no levantar cabeza", explicó el entrenador.

Finalmente, Paulucci tuvo palabras para el próximo rival que tendrá la Universidad Católica en el campeonato nacional, en donde se tendrá que ver las caras ante Colo Colo, en lo que para él es un partido clave.

“Hace muy bien las cosas en el medio local e internacional. Hoy si lográbamos un buen resultado nos acercábamos a la parte alta y ganar el clásico hubiese sido importante, porque hubiésemos quedado cerca de los punteros", cerró.