Cristián Paulucci consiguió el título con la Universidad Católica. El estratega argentino está a la espera de si se concreta su renovación para desde ahí pensar en posibles refuerzos para la temporada 2022 que tendrá como principales desafíos el pentacampeonato a nivel nacional y la Copa Libertadores.

"Sería una falta de respeto hablar de jugadores que se pueden quedar o ir, si yo no estoy dentro del proyecto o no llego a arreglar", dijo en diálogo con Los Tenores de ADN. No obstante, sobre esas mismas palabras confesó que está cerca de firmar: "Ya me manifestaron que estoy dentro del proyecto, estoy contento, estamos punto de arreglar, por eso mi tranquilidad y la mi staff es esa".

El estratega aseguró que, en caso de renovar, verán el tema con José María Buljubasich: "Sentarnos con Tati, ya venimos, porque hace un ejercicio muy bueno, todos los meses se va reuniendo con el entrenador para ver quienes van a continuar y los que van salir. Él la tiene más clara en ese sentido y bueno buscar las dos o tres posiciones que él decida, que el club decida y yo decida, en caso de, para mejorar este plantel, enriquecerlo y hacer muy bien las cosas en la copa internacional".

Además se refirió al objetivo que cumplieron más allá del título: "La competencia es sana para todos, creo que logramos lo que logramos por tener un plantel largo, y competitivo. Puedes tener un plantel largo, pero no competitivo", señaló.

"Estos jugadores tienen jerarquía y son competitivos, no les gusta perder ni al tenis-fútbol. Eso enriquece, al que no tiene ganas lo pone a tope, ese es uno de los secretos de este plantel", cerró.