Con muchas dudas llega Universidad Católica al partido ante su clásico rival Universidad de Chile, ya que posee importantes bajas tanto en ataque como en defensa, así como un equipo que no ha logrado los resultados de las primeras fechas del Campeonato Nacional.

Ante la posibilidad de jugar con Ignacio Saavedra como único volante central en el Clásico Universitario, el periodista Cristián Peñailillo le entregó en el programa Agenda Matinal consejos a Ariel Holan para que no sufra ante una Universidad de Chile que viene en buen momento:

"Yo creo que lo que tiene que hacer Holan es minimizar el riesgo, un poco jugar como la U. ¿Para qué vas a salir de atrás?", fue la primera recomendación al técnico cruzado en el canal de Youtube Todo es Cancha.

El 'Chico' complementó su comentario: "Que la tiene Dituro, se la pasa a Ampuero, Ampuero a Burdisso, Burdisso vuelve con Ampuero, luego va con Byron Nieto, Nieto otra vez con Dituro, Dituro va a salir por al medio y viene un hue... que te la pincha y cagaste. ¿Para qué vas a hacer eso? Y además no tienes a Kagelmacher que es el jugador más seguro, tienes a uno retirado como Burdisso que es peligro público. ¿Tienes que reventar? Revienta".

Peñailillo le recomendó a Holan que alguien acompañe a Saavedra en la mitad de la cancha | Foto: Photosport

También tuvo palabras para el mediocampo de Católica, que tendrá como volante central a Ignacio Saavedra: "Lo de Saavedra, ¿cómo no lo va a cachar Holan? A Saavedra no lo puedes tener solo, tienes que tenerlo bien acompañado ahí, y yo creo Pinares no es el hombre que te va a ayudar en ese trajín, de ser intenso y recuperar la pelota, no sé todavía quien puede ser el otro volante central".

Por último, entregó su opinión ante la opción de que juegue Matías Dituro pese a sus problemas físicos: "¿Un arquero lesionado con un problema en un dedo? Yo lo tapo a pelotazos. Aparte Dituro siempre se equivoca en la salida".