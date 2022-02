Si hay alguien a quien los hinchas de la Universidad Católica le tienen un cariño especial, es a Cristopher Toselli. El actual arquero de Central Córdoba de Santiago del Estero es una de las figuras del plantel argentino, pero no olvida su amor por Los Cruzados en ningún momento.

El guardameta de 33 años está viviendo su segunda experiencia en el extranjero y se ve de la mejor forma posible: con alegría y ganas de seguir jugando y triunfando.

Así lo hizo saber en una entrevista con el diario La Tercera, donde habló sobre un posible regreso a la UC y un retiro del fútbol profesional.

"Estoy feliz en este momento. El lugar en el que estoy hoy es donde quiero estar. Si bien la UC es mi casa, la considero así, y probablemente el día de mañana vuelva, hoy estoy muy feliz acá. Me abrieron las puertas, tengo compañeros que me recibieron de gran manera. No tengo esa espinita de estar en la UC. Le deseo lo mejor, lo seguiré viendo porque soy un hincha más, pero estoy feliz acá", comenzó diciendo Toselli.

Mucho se ha hablado que Toselli ha estado a la sombra de lo que hizo Matías Dituro y ahora Sebastián Pérez en el elenco precordillerano, pese a que estuvo más años en el club. "No estuve jugando, pero sí pertenecía al plantel. Si bien no es lo mismo, lo siento como tal... Me siento partícipe de los torneos que ganamos en 2019 y 2020. Y los anteriores también. Son etapas y momentos. ¿Si me da celos? Para nada. Lo que más quiero es que a la Católica le vaya bien independiente de quién esté. Ojalá logren el pentacampeonato porque sería bueno para el fútbol chileno", remarcó el arquero de 33 años.

Para finalizar, habló sobre un posible retiro en conjunto de la Franja Cruzada. "No sé, el retiro todavía lo veo lejos. No tengo idea lo que me puede deparar el futuro. Tampoco le tengo miedo. Hoy pertenezco a la Católica, pero sé que el fútbol tiene muchas vueltas", sentenció.