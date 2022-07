Universidad Católica confirmó este lunes la salida de unos de sus jugadores más queridos y ganadores del club. Diego Buonanotte parte a Sporting Cristal, tal como se estaba informando hace algunas horas.

Por aquello, es que el propio jugador tuvo palabras para decir adiós tras seis largos años en la precordillera y donde supo levantar varios trofeos con la camiseta cruzada. El argentino venía teniendo poca continuidad en los últimos años y a pesar de haber renovado en diciembre pasado por una temporada más, la decisión de marcharse se anticipó.

“Buenas tardes a todos, primero que nada quiero agradecerles por eta raca y acompañarme hoy. Siempre es difícil decir adiós, sobretodo después de vestir durante seis años y con mucho orgullo la camiseta de la que será mi querida Universidad Católica. Entregué lo mejor de mi desde el primer día que llegué y eso se lo debo especialmente el apoyo y el cariño que recibí de parte de ustedes, Los Cruzados y Las Cruzadas", sostuvo el jugador.

“Los llevaré siempre en mi corazón, mi familia y yo los sentimos muy cerca. Me hicieron sentir como en casa siempre, en cada partido, en cada toque, cada gol, cada asistencia y las 9 vueltas olímpicas que en este tiempo pudimos dar. Siempre sentí el cariño y cercanía de cada uno de ustedes, hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré. Toca lo más difícil, la despedida, prepararse para una nueva etapa”, agregó el volante.

El volante se despidió este lunes de la UC | Foto: Agencia UNO

Finalmente, tuvo palabras para todos los miembros del club y para la hinchada. Además hacia el pueblo chileno, pues recordemos que el mediocampista obtuvo la nacionalización tras sus años de residencia en nuestro país.

“Quiero agradecerle a todo el pueblo chileno, me enseñaron que no importa los colores. Cada uno de ustedes me trató con mucho respeto y cariño. Por último, gracias a la enorme hinchada cruzada, compañeros, directores técnicos, directiva y empleados del club por el tiempo compartido y lo vivido. Siempre juntos, los quiero mucho”, cerró.

Con esto, se temina el ciclo del 'Enano' en la UC y en que pudo lograr nueve títulos con el actual tetracampeón del fútbol chileno, conviertiéndose en el extranjero con mayor palmarés del club.