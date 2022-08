El técnico de Universidad de Chile, Diego López, hoy está de cumpleaños y lo quiere celebrar en grande, al menos en el plano futbolístico ya que espera que este lunes la U pueda avanzar en Copa Chile.

Y es que el duelo ante Cobresal se prevee importante, pero no trascendental ya que la prioridad es el Campeonato Nacional, poder despegar de los últimos lugares de la tabla y que vuelvan los triunfos que han sido esquivos por ya 51 días a la jornada de hoy.

Muchos ya señalan que esta semana es clave para el futuro del uruguayo en el banco azul y a pesar que todavía cuenta con el apoyo de la plana mayor dirigencial y sobre todo la credibilidad de sus jugadores, los resultados terminan imponiéndose y en ese sentido el clásico del próximo sábado ante Universidad Católica asoma como el duelo más importante para el Memo.

Para hoy al menos, dispone de una oncena más bien alternativa, con muchos jóvenes y guarda a muchos elementos, los cuales incluso, se quedarán en Santiago como Israel Poblete, Emmanuel Ojeda y Pablo Aránguiz, entre otros.

No obstante, el club no quiso ser menos y a través de sus redes sociales, saludaron al entrenador que hoy cumple 48 años y justo en víspera de su partido once al mando de los azules.

"Que sea un tremendo día, Diego. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a nuestro técnico Diego López. Vamos juntos por un gran año", fueron las palabras en la cuenta de Twitter de Universidad de Chile.

El partido arrancará a las 18 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y será dirgido por Piero Maza.