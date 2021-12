Universidad Católica vive días claves para conformar el plantel de cara a la exigente temporada 2022, en donde irán por el Penta campeonato, la Supercopa ante Colo Colo y, además, participarán de Copa Chile y Copa Libertadores. Para eso, ya han renovado a Luciano Aued, Alfonso Parot y Germán Lanaro, pero sigue pendiente la de José Pedro Fuenzalida, Diego Buonanotte y Edson Puch.

Es precisamente la situación del iquiqueño la que está en veremos, ya que el mismo jugador se encargó de sembrar las dudas con una enigmática publicación en Instagram, en donde da a entender que su ciclo con la UC bien podría haber acabado.

En concreto, subió una imagen con los brazos en la cadera y el extracto de una canción que reza: “Dónde estarás tú cuando el futuro se tiña en negro y llore recordando los triunfos que hoy celebro, creedlo es normal que no me crezca si me llaman dios cuando mi rap no les convenza me dirán adiós y estaré solo mirando al pasado con gesto cansado, contento y realizado sabiendo que lo di todo”.

Si bien la imagen con la canción pareciese tener un tono de despedida, aún no está todo dicho y en la UC aún están esperanzados de que puedan seguir contando con el jugador, al igual que con Fuenzalida y Buonanotte.

Eso sí, según informó ADN Deportes, en caso de que la UC no concrete luego su renovación, el iquiqueño miraría con buenos ojos el regresar al norte del país y ayudar a los dragones celestes a lograr el anhelado retorno a la Primera División en la próxima temporada.