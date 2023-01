Universidad Católica está conformando su plantel para el 2023 y a pesar que ya está por cerrarlo, pues Ariel Holan espera por dos jugadores más en la zona del mediocampo, su idea es que tampoco se vayan más.

En relación a aquello, es la situación de Clemente Montes, quien podría partir a España. Sin embargo, el técnico y la dirigencia habrían hecho un compromiso sobre el equipo con miras a la presente temporada.

Según explicó Jorge Cubillos en el programa Pelota Parada, el argentino y el cuadro cruzado realizaron un pacto y que se basa en que no salga ningún jugador más, pues de lo contrario alteraría la planificación del entrenador para el año.

“Seré tajante en algo. Acá preguntas, desde el cuerpo técnico para abajo, ¿se va alguien más? No, por ningún motivo. Es lo que tienen como acuerdo con la regencia. Ahora, si retrocedemos en el tiempo, el año pasado se dijo que la idea es que no partiera nadie", comenzó manifestando el reportero.

"Se fue Diego Valencia, Marcelino Núñez, el mercado es dinámico, pero la idea de hoy de Cruzados, en la regencia y del propio cuerpo técnico es que no parta nadie porque va en desmedro de lo que planificas”, agregó.

El técnico espera que no salgan más jugadores en este 2023 | Foto: Agencia UNO

En esa línea, Cubillos complementó con que "si uno saca la cuenta desde que Holan llega, incluso en el primer período y segundo, no llegaron tantos futbolistas a la Católica y no subieron tantos futbolistas desde las juveniles al primer equipos versus a los que se fueron por diferentes razones: ventas o simplemente porque no estaban en los planes y buscaron otro futuro. Pero no son menos de 20 futbolistas los que partieron estando Holan".

"Eso va en concordancia con lo que declaró ‘nosotros queremos ir de a poco con algunos futbolistas teniendo de base con algunos de más experiencia para ir formando nuestro proyecto'", añadió.

Por último, el periodista expresó que solo eran dos los jugadores que tenían chance de partir desde la precordillera.

“Si llega a partir alguien, vamos a ver en qué pie queda el discurso del propio técnico, porque claramente aquí la idea es y esto es información fidedigna: la idea es que no parta nadie de la UC. Es cierto que Gonzalo Tapia y Clemente Montes están en el visor del mercado. Si habían futbolistas que podían partir y tener una chance de emigrar eran ellos”.