Felipe Bianchi es tajante: "Si la Universidad Católica no consigue el pentacampeonato será una decepción"

Universidad Católica comenzó con el pie derecho su revalidación del título del fútbol chileno. Los Cruzados vencieron por 3-2 a Coquimbo Unido, en un duelo que estuvo marcado por la utilización del VAR y donde los dirigidos de Cristián Paulucci tuvieron que remontar el trascendetal compromiso en el segundo tiempo.

Fueron los minutos iniciales de la UC que llamaron la atención de los hinchas cruzados, donde se vio un equipo confundido y con imprecisiones en la zona defensiva, la cual dejó a los Piratas con el marcador a favor por 2-0 y a los jugadores cruzados con la obligación de salir con todo en búsqueda de la remontada.

Fue el periodista Felipe Bianchi quien realizó un pronóstico de lo que será la temporada del equipo de la Franja Cruzada y le dio relevancia a la no utilización del Estadio San Carlos de Apoquindo durante la mayor parte de la temporada debido a renovaciones en el recinto deportivo.

"El equipo decepción del Campeonato Nacional puede ser la Católica porque no sé si va a tener un año exitoso como los otros, partiendo de la base que no va a jugar en San Carlos de Apoquindo", comenzó diciendo el periodista de ESPN.

"Me parece una variable extremadamente importante que no ha sido analizada en lo que puede pasar en esta temporada futbolísticamente, es cierto que es externa pero no es externa, es parte constitutiva de porqué la UC ha sido campeón en los últimos cuatro años por la cantidad de puntos que sacaba en San Carlos", agregó.

"Creo que todo el mundo espera un pentacampeonato y no sé si se va a conseguir y si no lo consigue será una decepción", sentenció Bianchi.