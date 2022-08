Universidad Católica actualmente está en la décima posición del Campeonato Nacional 2022 y de momento estaría sin ninguna competencia internacional para la próxima temporada, el cual es uno de los objetivos del elenco cruzado luego de dejar atrás el sueño por el pentacampeonato.

El pasado fin de semana igualó un compromiso en el final ante Everton, quien jugó desde el minuto 37 con un hombre menos. En cuanto al análisis del compromiso, Fernando Agustín Tapia, aseguró que los ruleteros fueron superiores en la primera parte. Eso sí, a lo que más apuntó fue la mano de Ariel Holan aún no se nota en el equipo.

“El primer tiempo fue más para Everton, tuvo muchas más situaciones de gol. La Católica prácticamente no pateó al arco y eso es muy raro, porque ya perdí la cuenta la cantidad de partidos que lleva Holan en el banco. Al margen de todas las carencias y las salidas de algunos jugadores que lo hayan achuntado al comienzo de temporada con el plantel o con los refuerzos más bien, hubiese esperado que tuviese más el sello Holan", explicó Tapia en Pauta de Juego.

“Ahora es cierto que él se ha ido adaptando a la realidad, probablemente en su cabeza le gustaría jugar con punteros abiertos, pero hoy no están o no los tiene, entonces cambia y eso es una señal positiva. Él no es un dogmático, entonces se adapta y juega con dos delanteros”, agregó.

El cuadro cruzado viene de igualar en el final ante Everton | Foto: Agencia UNO

Por otra parte, para el periodista la no clasificación de Los Cruzados a algún torneo internacional es un fracaso rotundo. En esa línea, es que la UC se encuentra a tres puntos de aquella zona.

“Aparte de estas debilidades que observamos, no hay justificación para no estar en una copa internacional. Perdónenme, si bien hoy está décimo, tiene 26 puntos, está a tres de la zona de entrar a la Copa Sudamericana y tiene un partido pendiente, pero objetivamente más allá de todas estas dificultades, que el equipo no es tan veloz o que no tiene esta características y si es que no está en Copa Sudamericana, al menos es un fracaso rotundo", manifestó.

"Tiene que meterse en Copa Sudamericana y queda corto por supuesto por la expectativa que se había creado, pero es que los demás juegan también. Católica este año ha perdido 10 partidos, ha perdido la misma cantidad que la Serena, 10 partidos es mucho", añadió.

Por aquello, es que el periodista cree que el mensaje de Holan podria estar costando llegar a los jugadores. "No pudo hacer pesar esa diferencia numérica en el campo de juego, por eso partía con ese análisis de en qué momento vamos a ver la mano de Holan o ciertamente está costando muchísimo que ese mensaje pueda penetrar, pero la expectativa que se creaba con su llegada era distinta. Acuérdense que se habló de Operación Remontada, eso naufragó”, explicó Tapia.

La UC encontró el gol a los 84 minutos ante Everton | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el panelista del programa radial asegura que para los franjeados ha sido súper complejo mantenerse en el éxito luego de haber logrado el tetracampeonato y que quizás le pudo faltar un ambición en el plano internacional.

“Ahora, el proceso de renovación en el contexto que sabemos que hay en la Católica, de cuatro años seguidos ganando un campeonato era súper complejo para cualquier dirigencia. Siempre se dice en una frase hecha, pero renovarse en el éxito por algo es tan difícil, porque es un grupo humano que te dio permanentemente mucho éxito deportivo a nivel local”, justificó.

“Quizás faltó más ambición a comienzos de este año por ir por un desafío internacional, creo que ahí se calló o tropezó. Pensó mucho en el objetivo más alcanzable que era el penta y faltó más ambición por lo internacional”, cerró.