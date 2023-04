Fernando Tapia cree que Universidad Católica llega mal al clásico ante la U: "Yo creo que Holan está complicado, obviamente no voy a descubrir nada"

Universidad Católica no pude encontrar el rumbo de la victoria en el Campeonato Nacional 2023 y ya enfila cuatro compromisos sin conocer de victorias y llega con muchas dudas al clásico ante Universidad de Chile de este próximo fin de semana.

En relación a lo anterior, es que el juego del equipo también es otra de las cosas que preocupa a los hinchas cruzados y que ya comienzan a perder la paciencia con Ariel Holan.

En relación a las últimas presentaciones y a las bajas que también se le pueden sumar a la Franja para dicho choque, Fernando Agustín Tapia entregó su opinión en Pauta de Juego y aseguró que tiene un plus distinto.





"Que es lo más importante, que es lo que más que debe preocupar en San Carlos de Apoquindo, porque creo que estos resultados no son aislados. Si bien ha perdido poco, pero los últimos partidos no los ha podido ganar. Sobre todo ahora que viene el clásico y me parece que es un partido con un valor agregado especial", sostuvo el periodista.



Por otra parte, el comunicador afirmó que el técnico cruzado llega en un momento difiícil al clásico y que el resultado del encuentro podría dar una sentencia con si sigue o no en la precordillera.

"Yo creo que Holan está complicado, obviamente no voy a descubrir nada, pero está cuestionado. Creo que el partido del fin de semana es decidor para su continuidad",