Universidad Católica prepara sus últimos detalles para lo que será su crucial encuentro en esta jornada por la primera fase de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Cruzados’ se jugarán la clasificación a la próxima ronda ante Audax Italiano en un encuentro único disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

En la previa a este compromiso, el atacante del conjunto ‘Precordillerano’ Fernando Zampedri conversó con el periodista Jorge Gómez en su podcast ‘Pelotazo al Vacío’, en la que abordó varios temas, el cual el primero de todos fue sobre la ausencia de su estadio en este año, el que declara que pesa en demasía, pero esperan poder manejar de la mejor manera.

“Nos afecta mucho, la localía en un equipo es sumamente importante y más que nada cuando tú quieres pelear un campeonato, la localía pesa muchísimo. Hoy nos toca hacer de local en otras canchas por un ben del club, que es tener un estadio de último nivel. Trataremos de hacer lo posible para que nos vaya de lo mejor, mientras esperamos ese ansiado estadio nuevo”, comenzó declarando Zampedri.

Otro de los temas que desglosó el ‘Toro’ dentro de esta entrevista fue sobre la posibilidad de mantenerse hasta el final de su carrera en la Universidad Católica, en donde aún no piensa en colgar los botines, pero confiesa que le encantaría terminar su etapa como futbolista en la UC.

Zampedri no esconde sus ganas de retirarse en la UC | Foto: Agencia Uno

“Me gustaría quedarme en este club, me siento muy cómodo, me siento muy parte del club. También me siento muy joven todavía, aunque hoy tengo 35, siento que tengo un cuerpo capacitado para estirar unos años más de carrera, así que no pienso en eso. Pienso más en conseguir un torneo con el club y conseguir ese logro personal de ser el goleador histórico, es en lo que más pienso y estamos lejos aún. Me encantaría terminar mi carrera en este club”, declaró.

En su estancia que ha tenido dentro del conjunto ‘Cruzado’, el goleador argentino ha sido uno de los grandes regalones de su hoy DT, Ariel Holan, a quien llenó de elogios por todo lo que le ha enseñado tanto a él como a sus compañeros en sus dos periplos al mando de la Universidad Católica.

“Ariel (Holan) es un trabajador de 24 horas, yo creo que tácticamente él nos ha enseñado mucho, su forma de juego no varía mucho, pero si tácticamente es muy correcto. Nosotros en algunos momentos del partido somos distraídos, pero él siempre nos enfoca para estar atento en lo táctico y así se hace más fácil la fluidez de nuestro juego”, confesó en el podcast ‘Pelotazo al Vacío’.

Finalmente, Zampedri reveló que ha tenido un importante cambio desde su llegada al fútbol chileno en lo que respecta a sus amonestaciones, en donde el ‘Toro’ en los primeros torneos llegó a una cifra importante de tarjetas amarillas por sus constantes enojos dentro de la cancha, algo que ha ido modificando en los últimos meses.

“Yo cuando llegué al país el primer año tuve varias tarjetas amarillas, en el segundo año también, después lo fui corrigiendo, fui tranquilizándome un poco con ese tema, porque por ahí el delantero hace un foul y como dicen ‘el delantero no sabe ir fuerte’, le dan amarilla, como que el defensor siempre tiene una o dos para pegar, como que tiene ese poder. Yo entraba en enojarme mucho antes y hoy estoy más tranquilo, lo trabajé para no perderme partidos”, cerró.