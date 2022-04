Un remezón se dio en la Universidad Católica durante la noche de este lunes 18 de abril, luego quel elenco Cruzados diera a conocer a través de un comunicado oficial que Cristián Paulucci no seguirá al mando de la institución precordillerana.

“Cruzados informa que de mutuo acuerdo se ha puesto fin al vínculo contractual con el señor Cristián Paulucci, quien hasta hoy se desempeñó como director técnico del Plantel de Honor de Universidad Católica”, fue el mensaje de la UC.

El periodista Francisco Eguiluz, panelista del programa Todos Es Cancha, tuvo palabras para la salida del "Pelao Termo" de la banca cruzada.

"Momento complejo para el cambio. Yo creo que es absolutamente justificado, yo creo que no se sostenía Paulucci pero el tema es que viene Colo Colo y Flamengo en la misma semana, con técnico nuevo y que yo creo que será un técnico de verdad y no un interino, estos interinatos resultan una vez no más", comenzó diciendo.

"No se quien podrá ser el DT de la UC, pero yo creo que debe tener algo amarrado", añadió el comunicador en el canal de Youtube.

"Los jugadores ya no le compraban a Paulucci, algo que yo no veía en la cancha. Ahora, el trasandino no solo es victima de su plantel, si no también de su personalidad en el borde de la cancha y es víctima de Buljubasich a quien le aceptó traer solo paquetes de refuerzo, no le trajo un solo jugador decente", cerró el periodista.