La Universidad Católica de Ariel Holan comienza a tomar forma de cara al 2023. Tras haber confirmado la llegada de Eugenio Mena, Byron Nieto y el regreso de Alexander Aravena, los Cruzados hicieron oficial el arribo de Franco Di Santo, centrodelantero argentino que estaba en Xolos de Tijuana de México.

Si bien en un comienzo se había informado de un principio de acuerdo con el ariete de 33 años, durante las horas de la tarde de este jueves se concretó la estampa de su firma para así ponerse la armadura cruzada.

Di Santo es el cuarto refuerzo de la UC para afrontar la temporada 2023 | Foto: Getty Images

Horas más tarde, Di Santo conversó con el sitio oficial del elenco precordillerano, donde reveló detalles cómo se gestó su llegada al cuadro universitario.

"Creo que Católica es una de las instituciones más grandes del fútbol chileno y en su momento yo con 17 años me tocaba a venir a jugar acá con cadetes y sigue representando lo mismo: seriedad, confianza y un club que va a pelear por todo lo que juegue", dijo el jugador que comenzase su carrera en Audax Italiano en el año 2006.

El propio experimentado futbolista confesó que "estaba jugando en México, me llegó la propuesta de Católica y nisiquiera lo dudé. Vuelvo a un país al cual le tengo mucho cariño, el que me dio las herramientas, el que me dio la posibildad de crecer futbolísticamente y tener una carrera creo que bastante buena, entonces ya el hecho de volver a Chile no hubo dudas en volver. Soy mendocino, tengo la familia cerca, es otra cosa que me motivó y espero darle grandes alegrías a la UC"

Para finalizar, el ex Chelsea de Inglaterra le mandó un recado a los hinchas. "Me comprometo a dar todo de mí, a luchar por los objetivos y dar todo para que se cumpla", cerró.