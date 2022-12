Todo parece indicar que los hinchas de Universidad Católica tendrán que seguir esperando por el retorno de Gary Medel, esto porque el "Pitbull" podría quedarse un año más en el Bologna FC y por tanto ampliar el contrato que vence el próximo junio.

Recordar que el selecciondo nacional llegó a Italia en verano de 2019 y ha disputado 86 partidos desde su arribo, siendo una de las piezas fundamentales de la escuadra rossoblu.

Medel está contento en Italia | Foto: Getty Images

Fue en la BFC Week que el centrocampista de 35 años se tomó un tiempo para hablar sobre lo que se viene en la Serie A y dejar en claro lo que hará en su futuro más cercano.

“Tengo una buena relación con Motta, entreno al 100% y él valora a los que dan todo incluso entre semana. En general, todo el grupo es hermoso. Trabajamos bien", comenzó diciendo el bicampeón de América con la Roja.

" ¿El futuro? El contrato vence en junio, pero todo depende del Bolonia. Me gustaría seguir aquí, la familia está feliz, juego, la ciudad es muy bonita, me gusta el centro, los niños son felices, podemos caminar, comemos bien, me gusta la pasta pero no puedo comerlo todos los días. No me pierdo nada", remarcó el volante.

Mientras tanto, el conjunto italiano disputará este viernes su segundo partido amistoso a puerta cerrada, cuando a las 10:00 horas de Chile enfrente al Kapfenberg, equipo de la Primera Liga de Austria.