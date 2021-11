Germán Lanaro evitar entrar en polémica por dichos de Pablo Solari: “Prefiero no referirme al tema”

Pablo Solari se metió en una polémica que se generó por redes sociales donde el futbolista de Colo Colo expresó en una transmisión de videojuegos con amigos que Universidad Católica se habría “cagado” cuando jugaron en el Estadio Monumental. Una instancia por la cual causó un gran malestar en los hinchas cruzados en las plataformas digitales y que llevó al jugador a aclarar la situación.

No obstante, esta situación llegó hasta los oídos del plantel cruzado donde el defensor Germán Lanaro evitó referirse a esta situación para no agrandar más el tema. “La escuché, pero prefiero no hacer comentarios sobre el tema. Todas nuestras energías tienen que estar puestas en el campeonato”.

Pero esa no fue la última situación, debido a que el defensor también fue consultado por una posible persecución arbitral que ha perjudicado en doble instancia a Fernando Zampedri con malas expulsiones.

“Nadie piensa que haya una persecución en contra de la UC y no queremos victimizarnos más. Lo viví en carne propia ante Santiago Wanderers, donde yo creo que hubo un error de concepto. Espero que le borren la tarjeta amarilla a Zampedri, porque las imágenes están ahí, donde él festeja solamente”.

Adicionalmente, agregó que “Pero no queremos meternos más en una rueda que no nos lleva a ninguna parte. Los árbitros cometen errores al igual que nosotros en la cancha”, sentenció el defensor de Universidad Católica.

Los cruzados se mentalizan para su próximo partido en el Campeonato Nacional donde este jueves deberán recibir la visita de Deportes Antofagasta en San Carlos de Apoquindo.