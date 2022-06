Histórico de U. Católica no pierde la esperanza en el Penta: "Diez puntos no son tantos y por ahí se puede dar"

Universidad Católica se encuentra en un situación lejana para ir en busca del Pentacampeonato. Los Cruzados están ubicados en la décima posición con 19 unidades y terminó la última fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 venciendo a Deportes Antofagasta como local por 1-0.

Sin embargo, tras un semestre muy irregular y que terminó con la salida de Cristian Paulucci de la banca, ahora con el retorno de Ariel Holan esperan poder remontar e ir a pelear el torneo si es que los de arriba comienzan a ceder puntos.

En esa línea es que Leopoldo Vallejos, histórico arquero de la UC y dos veces campeón con La Franja, no pierde la esperanza en que los universitarios peleen por el título y que cree que los 10 puntos de diferencia no es tanto.

"Creo que el equipo va a remontar, no me cabe ninguna duda y diez puntos no son tantos, son tres partidos y por ahí se puede dar. De repente los punteros se caen, acuérdense que está Unión Española, Colo Colo, Ñublense y Curicó metidos en la parte alta y que pueden hacer algunas caídas", sostuvo el ex meta en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Los Cruzados cerraron la primera rueda con 19 puntos en la décima posición | Foto: Agencia UNO

Por otro lado, se refirió a la prioridad que dará Holan, si por el torneo o el plano internacional, pensando en que deben enfrentar a Sao Paulo por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Estuve en Sao Paulo haciendo un curso, metido ahí y le digo que es un equipo muy poderoso. Un equipo que tiene muchas facilidades, si quiere hacer un gran equipo lo hace porque tiene mucho recursos para llegar a hacer. Pero como digo, pienso que el técnico se va a preocupar de este campeonato que de la Copa Sudamericana", cerró Vallejos.