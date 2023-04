En las últimas horas las polémicas declaraciones del ex DT de la Universidad Católica, Juvenal Olmos sobre los jugadores del actual plantel ‘Cruzado’ ante su bajo rendimiento obtenido al mando de Ariel Holan, ha dado mucho que hablar, en el que desde la UC y varios referentes del club se han referido a este tema, generando un sabroso debate.

Ante este escenario, un ex jugador con pasado en la UC, como lo fue Jean Beausejour alzó la voz en Radio ADN y se refirió a la acusación del ex estratega de la Selección Chilena sobre la cierta displicencia del plantel de los ‘Cruzados’, en la que encontró inaudito pensar que los jugadores tengan el poder de poder deshacerse de un entrenador.

“Hoy los que tienen que tener más convicción que incluso los jugadores de fútbol son los dirigentes, quienes deben mantener y mandar esas señales para que los planteles, pase lo que pase entre cada contexto, el técnico se quede. De ahí se van derivando muchas problemáticas e interpretaciones. Se rota técnicos con tanta facilidad, que finalmente todo lo atribuyen al jugador un poder que no tienen”, comenzó señalando Beausejour.

Dando más detalles de su pensar, el ‘Bicampeón de América’ fue muy claro en señalar de que los jugadores nunca han tenido esa potestad de poder desprenderse de un entrenador, algo que corrobora con lo que fue su carrera, en la que, dentro de su gran trayectoria, asegura en ningún club vivió algo como lo que acusa el panelista de TNT Sports.

La UC sufrió para eliminar a Colina por Copa Chile | Foto: Photosport

“Acá se está diciendo que los jugadores están haciendo la cama y eso como consecuencia va ser que terminen despidiendo al entrenador. Yo creo que los jugadores no tienen ese poder, es un poder medio ficticio que han querido generar, yo en los planteles que he estado nunca vi que por jugadores echaran a DT”.

“Yo a un técnico no lo quiero para tener una relación personal, yo quiero que técnico que me haga crecer, me haga mejor jugador, que a partir de su llegada yo tenga una evolución. No entiendo porque se le entrega o se le quiere endosar a los jugadores una responsabilidad que ellos no tienen, en el devenir de los técnicos”, explicó en Radio ADN.

Finalmente, Beausejour señala que se le hace imposible que un jugador no quiera jugar para adelante y conseguir resultados positivos, los cuales a la larga solo terminan beneficiando a los jugadores para su futuro dentro o fuera de su club.

“Todavía me cuesta entender que jugadores no quieran ganar, lo digo respaldando el tema jugador. Para el jugador lo más lindo del fútbol es ganar, con el ganar vienen solo cosas positivas: prestigio, mejores contratos, posibilidades de ir a la Selección, de ir al extranjero, renovaciones. A quien no le va gustar ganar”, cerró.