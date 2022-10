Universidad Católica sin hacer un gran partido derrotó a Unión Española y se prendió en la lucha por alcanzar el Chile 3 pensando en Copa Libertadores. De todas maneras, el fútbol de la UC no tiene contentos a algunos históricos, entre ellos a Jorge Aravena.

Jorge Aravena no se vuelve loco con el triunfo de la UC: "El nivel no ha sido bueno"

Universidad Católica venció por dos tantos a uno a Unión Española en el Estadio Santa Laura y llegó a 41 puntos, cuatro menos que Ñublense, cuadro que estaría ingresando como Chile 3 para la Copa Libertadores del próximo año.

A solo tres jornadas del cierre del torneo, los cruzados se entusiasman con la idea de dar caza al cuadro chillanejo y optar al mayor certamen continental.

De todas maneras, esta segunda pasada de Ariel Holan por la UC no ha dejado el mismo sabor que la temporada 2020 cuando se quedaron con el título en aquella temporada. Jorge Aravena en conversación con Bolavip, valoró solo el resultado en cancha de la Plaza Chacabuco, siendo lo único rescatable.

"Bueno sí, si no jugando bien ganó, cuando recupere el nivel las posiblidades de clasificar siempre van a ser altas", señaló el Mortero.

Holan sonríe por el triunfo pese al nivel, algo que no dejó contento a Jorge Aravena (Agencia Uno)

De las cosas que más se pueden criticar, Aravena no dudó y sostuvo que "principalmente la irregularidad que tiene el equipo. Tiene un partido bueno y un partido malo, no ha mantenido la regularidad como cuando sacó al equipo campeón, no ha tenido regularidad en el juego".

Para cerrar, el ex seleccionado nacional entregó su diagnóstico en virtud a lo que ha visto del cuadro franjeado en esta recta final y fue tajante, "en esa última etapa el nivel de Católica que no ha sido bueno", concluyó Aravena.