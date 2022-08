El gran presente de Alexander Aravena tiene los hinchas de Universidad Católica ilusionados, pero al mismo tiempo con el corazón pendiendo de un hilo, todo tras la información que llegó desde el sitio Transfermarkt, quien puso al jugador de 19 años en la órbita del Blackburn Rovers de Inglaterra y el Brujas de Bélgica.

Recordar que el nacido en Huechuraba se fue de la UC en búsqueda de mayor protagonismo y gracias a la confianza que la ha dado Jaime García, adiestrador de Ñublense, se ha ido ganando el cariño de los hinchas de Los Diablos Rojos.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta de la Franja Cruzada es Jorge "Mortero" Aravena, quien conversó con Bolavip Chile sobre la oportunidad de Aravena de partir al fútbol extranjero.

"A mí me gustaría verlo jugar en la UC. Es un excelente jugador de fútbol y me gustaría verlo una temporada en la Católica y luego desarrolle su profesión y vaya a jugar a otro fútbol", afirmó el ex DT de Deportes Temuco.

Aravena comienza a llamar la atención de clubes del extranjero | Foto: Agencia Uno

"Si a mí me haces elegir, yo lo mandaría directamente a Inglaterra. El que es buen jugador va a jugar bien donde sea", concluyó el exmediocampista.

Hay que destacar que "Monito", como le dicen, es el actual goleador del elenco de la Región del Ñuble con nueve anotaciones y ha tenido participación en 22 partidos.