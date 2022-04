La Universidad Católica dirigida por el cordobés Cristián Paulucci tuvo que extremar recursos anoche en San Carlos de Apoquindo para derrotar a Sporting Cristal por Copa Libertadores en un polémico partido.

La franja se adelantó en el marcador en el primer tiempo con un zapatazo de Marcelino Núñez y, en tierra derecha del segundo, Sporting Cristal lo empató. Cuando ya todo parecía que terminaría en empate, una jugada en el área de Cristal terminó en un confuso penal a favor de la UC que Fernando Zampedri intercambió por gol para darle los primeros puntos en esta Copa Libertadores.

Uno que supo defender los colores de la UC en Copa Libertadores es Jorge ‘Coke’ Contreras, quien se sentó a conversar con Bolavip para analizar el compromiso: “Conforme uno no queda con lo mostrado y sigue teniendo Católica muchas dificultades para hacerse de los partidos. Sigo insistiendo que Católica debiera cambiar el modelo de juego buscando otras alternativas porque ya todo el mundo sabe jugarle a Católica y no tiene jugadores desequilibrantes realmente como para poder en un momento basarse en ellos o contar con ellos”, comenzó diciendo.

Contreras advierte que a la UC ya le están tomando la mano y no hay factor sorpresa, diciendo que “Católica es de un juego de conjunto y ahora cualquiera va estudiar a Católica y se va dar cuenta cómo juegan, lamentablemente. Lo único bueno y lo importante de lo que pasó hoy fue el resultado”.

Consultado por la suerte ante Cristal, asegura que “Sí, ganó de ‘cuevazo’, por supuesto. Aparte, con un penal que no fue penal porque yo miraba las imágenes y al jugador peruano le da en el pecho y el árbitro cobró inmediatamente, pero como no hay VAR, se mantuvo en esa decisión y tuvo la fortuna de ese cobro porque si no, no sé si tenía los argumentos para revertir el resultado”.

“Le costó mucho a Católica e, incluso, yo creo que los peruanos manejaron mucho mejor la pelota y llegaron creándose otras situaciones de gol, me gustó Sporting Cristal y Católica se está enredando en lo mismo de siempre; intenta por el lado izquierdo pero es Parot el protagonista y siempre va meter un centro buscando a Zampedri y, por el otro lado, no hay desequilibrio por parte de Fuenzalida o el Chico Tapia. Ya le saben jugar”, cerró.