El ex defensor de Universidad Católica comentó la situación que tiene a algunos trabajadores de Cruzados, SADP que administra al club tras no llegar a un acuerdo en una negociación de carácter colectiva.

Universidad Católica está en un momento bastante complicado. Ya a lo sumado por lo dejó el Clásico Universitario en Valparaíso, también es un problema lo que está pasando con los trabajadores de Cruzados, quiénes se fueron en huelga tras no llegar a acuerdo en una negociación colectiva.

Con respecto a ese tema, Jorge 'Potencia' Vargas habló en exclusiva con Bolavip Chile y solidarizó con los aquellas todos funcionarios que están implicados en esta situación.

"Encuentro triste que mucha gente de Católica que ha trabajado, que ha dado la vida por la institución durante muchísimos años y que la petición sea tan baja como para no llegar a un acuerdo, que no toda la gente se adhirió a este tipo de problema que surgió, pero club tan importante como la Universidad Católica y tan ejemplar en muchas cosas no pudo llegar a acuerdo con trabajadores que han dado muchísimo al club", explicó el ex defensor.

"Creo es que lamentable que la gente no pueda entender, no sé quiénes son los responsables de las conversaciones, pero no creo que sea una petición tan descabellada como para gente que ha dado tanto al club, que son: utileros, técnicos, preparadores físicos, en general", añadió.

Los funcionarios de Cruzados están en huelga | Foto: sindicatocruzado.sadp, Instragram

El ex seleccionado chileno también asegura, y por lo que ha logrado informarse, la situación de los trabajadores no se trataría de una cosa fuera de lo común. Además, señaló que es una cuestión para el bienestar y seguridad de ellos.

"Por lo que tengo entendido no es algo fuera de lo normal, creo que es poquísimo lo que se está pidiendo y también es un tema social, por la seguridad de mucha gente que trabaja hasta altas horas de la noche", dijo.

"Quizás los domicilios de aquellas personas no son en San Carlos de Apoquindo, sino que son en lugares más o menos distantes y sabiendo cómo está el país, que está todo carísimo y que la inseguridad social que hay, sería importante que cada uno pueda llegar a su domicilio en buenas condiciones", sostuvo.

Por aquello, es que Vargas espera que el club se haga responsable y acuerden de manera pronta esta petición, pues solo llevará beneficio a todos, incluido al fútbol formativo, del plantel y con su gente.

"Sería ideal que el club tomara cartas en el asunto y llegar a un acuerdo lo antes posible por el bien de los chicos, de los jugadores, de los que están creciendo, por los mismos jugadores del primer equipo, por la misma gente en general para seguir manteniendo por la armonía que siempre ha caracterizado a la Católica", expresó.

"Es un equipo de buenas relaciones sociales, de buenas relaciones entre jugadores y trabajadores. El mayor de los éxitos para esa gente y ojalá se pueda lograr lo que ellos pretenden, que por lo que tengo entendido es muy poco lo que están pidiendo", agregó.

Los funcionaros esperan mejoras en la negociacion | Foto: sindicatocruzado.sadp, Instagram

Finalmente, hizo un último recado y que se se aceptan las condiciones que pueden los trabajadores.

"Ojalá que se pongan la mano en el corazón la gente encargada de negociar y puedan aceptar por todas las problemáticas que no miden anteriormente. Un abrazo a toda la gente de Católica”, cerró.