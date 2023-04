Juan Cristóbal Guarello le llama la atención a Alexander Aravena por 'comilón': "Está bien, jugaste en la Selección, pero no te vuelvas loco, no te creas Messi’

Universidad Católica dejó un grato sabor de boca futbolístico tras lo que fue su estreno por la Copa Chile, en el que los adiestrados por Ariel Holan sufrieron más de la cuenta para dejar en el camino al modesto Deportes Colina y por definición a penales pudieron asegurar su clasificación a la próxima ronda del torneo, con polémica incluida.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Juan Cristóbal Guarello tomó su espacio en el programa ‘Pierna Fuerte’ de Radio Agricultura e hizo un breve análisis al duelo de la UC, en la que hizo una dura crítica a lo que fue el ingreso de Alexander Aravena en el partido, dejándole un tirón de oreja por su actitud.

“Entró muy individualista Aravena, ahí hay que poner una lucecita roja de alarma, hay que decirle ‘oye, está bien, jugaste en la Selección, pero no te volvai loco, no te creas Messi’”, partió señalando Guarello.

Profundizando en su análisis, el comunicador explicó que desde que ‘Monito’ saltó al terreno de juego, este siempre intento terminar sus jugadas de manera individual, algo que mosqueó en demasía al goleador del equipo, Fernando Zampedri.

Aravena recibió criticas por su actitud | Foto: Photosport

“Trató de resolverlas todas solo y eso generó la irritación de Fernando Zampedri en muchas ocasiones”, explicó en el programa emitido en el Youtube de Radio Agricultura.

Finalmente, Guarello no ve como algo extraño el bajo rendimiento de la Universidad Católica en este comienzo de temporada, en la que hace alusión a que hay varios jugadores que desde lo individual están al debe en el equipo de Ariel Holan.

“No está jugando bien Católica, me parece que hay rendimientos individuales bajos. Isla es un hombre que tiene esa capacidad de entrar y romper líneas y eso no lo pudo hacer contra Colina”, concluyó.