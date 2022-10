Universidad Católica fue vapuleado por Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán al caer por 4 a 0 y quedó con casi nulas chances de cara a clasificar a la Copa Libertadores, uno de los objetivos de Ariel Holan cuando tomó el mando del equipo.

Tras la expulsión del mediocampista Ignacio Saavedra, el conjunto cementero aprovechó el hombre de más e hizo valer la diferencia de jugadores en el terreno de juego en el marcador global.

Pero hay algo que a Juan Cristóbal Guarello, panelista de Radio Agricultura, le llamó la atención del compromiso que se disputó en el recinto con pasto sintético de la Quinta Región.

"A mí hay algo que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes también. Hay un momento que dije que aquí hay algo que me hizo mucho ruido, cuando descontó Zampedri y le anularon salió celebrando el gol como si fuera el 1-0 y estabas perdiendo", remarcó el periodista.

La anotación fue invalidada por infracción del delantero a Arce | Foto: Agencia Uno

"En vez de ir a buscar la pelota en el fondo del arco y apurar el juego, estaba preocupado de la tabla de goleadores. Eso está mal. No está mal para jugar por batir el récord, está mal desatenderte del partido para ir a celebrar un gol de morondanga, cuando de verdad estabas dos goles abajo", agregó.

Por último, cerró su crítico análisis diciendo que "no sé si en la Católica están todos enfocados en la misma cosa".