Universidad Católica sacó adelante un ajustado Clásico Universitario ante Universidad de Chile, donde en el primer tiempo el elenco cruzado fue superior, pero en el complemento los azules tuvieron mayor dominio y pudo igualarlo.

Sin embargo, el triunfo quedó para la UC por 2-1 y rompió la mala racha de cuatro derrota en fila. La figura del encuentro fue Juan Leiva y en conversación con la transmisión de TNT Sports. Comentó el duro golpe que recibió en su rostro y las sensaciones de la victoria.

"Me duele un poco, estoy un poco mareado, pero muy contento por el trabajo del equipo, por el resultado, necesitábamos ganar, gracias a Dios se dio. La nariz me da lo mismo, lo importante es que ganamos y que volvimos al triunfo. Este es un partido aparte, un clásico, había que ganarlo sí o sí, salir de la mala racha era muy importante, habían partidos que quizás no merecíamos perder, pero el fútbol es así", dijo Leiva.

"Gracias a Dios hoy día volvimos a ganar, recuperamos confianza y volvimos a creer en nuestro trabajo. Como lo dijo Cristián, era necesario quizás un cambio y a mi parecer funcionó, hicimos un primer tiempo muy bueno", agregó el volante.

En cuanto a lo mostrado en el segundo tiempo, reconoció que el rival mejoró el nivel, pero lograron aguantar los ataques azules y asegura que este triunfo les ayudará para lo que viene en Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba.

"En el segundo tiempo la U salió a jugar de muy buena manera. mejoramos, supimos soportar y creo que somos justos vencedores. Era importante ganar, recuperar confianza, más en un clásico y empezar de la mejor manera posible en la Copa Libertadores que es un campeonato muy importante", cerró el jugador cruzado.